"Тревога и бессилие": аномальная жара в ЕС начала наносить ущерб психическому здоровью людей — Le Monde

Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары в ЕС. В настоящее время эта проблема, по словам специалистов, приобретает значительный масштаб.

Несмотря на наличие условий, позволяющих переждать высокую температуру, люди жалуются на духоту, чувство паники, тревоги и бессилия. Об этом говорится в материале издания Le Monde.

Журналисты приводят истории двух французов — 29-летнего Клемана и 25-летней студентки Анжель. Оба признают, что в последнее время аномальная жара сильно подорвала их психическое здоровье.

Так, француз признает, что, несмотря на относительно хорошо изолированную квартиру при высокой температуре, ему приходилось каждый час смачивать одежду водой, чтобы хоть немного охладиться. Самым тяжёлым испытанием стало психологическое давление — он испытывает "тревогу, бессилие и гнев", а волна жары заставила его паниковать из-за изменений климата.

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25-летняя Анжель признается, что у неё начались панические атаки из-за вида "обезвоженных птиц", которые умирали на улицах. Впоследствии она узнала, что её знакомая уже двое суток живёт без электричества из-за повреждённых жарой кабелей, а брат подруги едва не потерял сознание на устном экзамене, когда температура воздуха достигла 40 градусов.

Что говорят специалисты

Психотерапевт Шарлин Шмербер сообщает, что в последние дни отмечает резкий рост числа обращений именно от молодых людей. По её словам, у неё "большой наплыв пациентов", а люди приходят с паническими атаками, острой тревожностью или состоянием эмоционального или физического оцепенения.

По словам специалиста, аномальная жара может стать настоящей травмой для тела и психики. Причина заключается в том, что экстремальные температуры ослабляют способность организма и психики противостоять стрессу.

СМИ отмечает, что последствия климатического кризиса выходят далеко за рамки чисто физического здоровья, ведь повторяющиеся постоянные жары становятся "источником хронической тревоги", которую специалисты всё чаще фиксируют именно среди молодого поколения.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что число жертв жары в ЕС уже превысило отметку в 10 тысяч. Подавляющее большинство жертв — более 9 тысяч — это люди в возрасте от 65 лет.

Впоследствии стало известно об увеличении числа жертв жары во Франции. В настоящее время эксперты говорят о вероятном росте числа жертв высокой температуры, которое превысит текущие показатели.