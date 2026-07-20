"Тривога і безсилля": аномальна спека в ЄС почала шкодити ментальному здоров'ю людей — Le Monde

Французькі психотерапевти повідомляють, що за останні тижні зросла кількість звернень людей через появу психологічних проблем на тлі спеки в ЄС. Наразі проблема, як кажуть спеціалісти, стає значною.

Попри наявність умов перечекати високу температуру, люди скаржаться на задуху, відчуття паніки, тривоги та безсилля. Про це йдеться в матеріалі видання Le Monde.

Журналісти наводять історії двох французів — 29-річного француза Клемана та 25-річної студентки Анжель. Обидвоє визнають, що останнім часом аномальна спека сильно похитнула їхнє ментальне здоров'я.

Так француз визнає, що попри відносно добре ізольовану квартиру при високій температурі, йому доводилося щогодини змочувати одяг водою, аби хоч трохи охолонути. Найважчим випробуванням став психологічний тиск — він відчуває "тривогу, безсилля й гнів", а хвиля спеки змусила його панікувати від змін клімату.

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25-річна пані Анжель зізнається, що в неї почали панічні атаки через види "зневоднених птахів", які помирали на вулицях. Згодом вона дізналася, що її знайома вже дві доби живе без електроенергії через пошкоджені спекою кабелі, а брат подруги ледь не знепритомнів на усному іспиті, коли температура повітря сягнула 40 градусів.

Що кажуть фахівці

Психотерапевтка Шарлін Шмербер повідомляє, що останніми днями спостерігає різке зростання кількості звернень саме від молодих людей. За її словами, у неї "великий наплив пацієнтів", а люди приходять із панічними атаками, гострою тривожністю або станом емоційного чи фізичного заціпеніння.

За словами фахівчині, аномальна спека може стати справжньою травмою для тіла й психіки. Причина полягає в тому, що екстремальні температури послаблюють здатність організму та психіки протистояти стресу.

ЗМІ резюмує, що наслідки кліматичної кризи виходять далеко за межі суто фізичного здоров'я, адже повторювані постійні спеки стають "джерелом хронічної тривоги", яку фахівці все частіше фіксують саме серед молодого покоління.

Раніше Фокус повідомляв про те, як кількість жертв від спеки в ЄС уже перевищує позначку в 10 тисяч. Переважна більшість жертв — понад 9 тисяч — це люди віком від 65 років.

Згодом стало відомо про зростання кількості жертв від спеки в Франції. Наразі фахівці кажуть про ймовірне зростання кількості жертв високої температури, які перевищують поточні показники.