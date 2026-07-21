"Долой гнилую империю России": в Грузии вспыхнули протесты из-за скандала с россиянками на свадьбе местных (видео)

В Грузии разразились массовые протесты после того, как полиция задержала местного жителя, ударившего россиянку. Во время свадьбы в отеле в Телави российские туристки оскорбляли участников торжества и обливали водой оборудование, что и стало причиной конфликта.

Утверждается, что задержанный Георгий Чигладзе, брат жениха, пришёл в номер, где находились россиянки, чтобы выяснить ситуацию, после чего его начали толкать. В ответ мужчина ударил одну из женщин, в результате чего она оказалась в больнице, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии 19 июля.

В МВД сообщили, что по данному делу ведется расследование по статье 120 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

"Согласно показаниям очевидцев, во время свадьбы в отеле в Телави иностранные гости, проживавшие в отеле, с балкона своего номера оскорбляли участников свадьбы и обливали водой оборудование, после чего подозреваемый нанес телесные повреждения женщине-иностранке", — говорится в заявлении МВД.

Відео дня

После задержания мужчины от здания парламента до администрации правительства в Тбилиси прошел протестный марш. Участники скандировали в поддержку мужчины: "Это Грузия, и в Грузии мы никому не позволим унижать грузин!", "Долой гнилую империю России!", "Свободу узникам режима!".

"В Грузии грузины никогда не смирятся с российской оккупацией", — скандировали участники марша.

Кадры протеста в Грузии после задержания местного жителя из-за конфликта с россиянками

СМИ пишут, что марш в Тбилиси — это не только реакция общества на инцидент на свадьбе с участием россиянок, но и проявление общественного недовольства присутствием россиян в стране.

Подробности конфликта

Местное издание Civil Geordia пишет, что россиянки обвинили в конфликте самого мужчину. Подруга пострадавшей рассказала в соцсетях, что мужчина якобы ворвался в их номер в отеле после того, как услышал русскую речь.

Кадры конфликта, разразившегося на свадьбе в отеле в Грузии Фото: Скриншот

В подписи к кадрам инцидента отмечалось, что события в отеле завершились тем, что мужчина, услышав русскую речь, зашел в номер и избил подругу женщины, выложившей видео. Однако спустя некоторое время доступ к кадрам был ограничен, а профиль — закрыт.

Однако адвокат Чигладзе заявил, что мужчина стал "жертвой провокации, устроенной россиянами". Он утверждает, что россиянки с балкона выкрикивали фразы на русском языке в сторону свадьбы, в частности "Горько!". Свидетели говорят, что женщины также плевали и выливали жидкость на гостей и музыкальное оборудование.

Адвокат также добавил, что, когда Чигладзе поднялся на второй этаж, чтобы уладить ситуацию, одна из женщин схватила его за шею и нанесла ему травму. Удар по её лицу произошёл, когда он пытался оттолкнуть женщину.

Напомним, недавно украинская теннисистка Марта Костюк выразила возмущение в связи с решением МОК о допуске россиян к соревнованиям.

Кроме того, ранее в Грузии отменили концерты "предательницы" Ани Лорак и российского дуэта "Тату".