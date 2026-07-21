"Геть гнилу імперію Росії": у Грузії спалахнули протести через скандал з росіянками на весіллі місцевих (відео)

У Грузії спалахнув масовий протест, коли поліція затримала місцевого мешканця, що вдарив росіянку. Під час весілля в готелі у Телаві російські туристки ображали учасників весілля та поливали водою обладнання, що й стало причиною конфлікту.

Стверджується, що затриманий Георгій Чігладзе, брат нареченого, прийшов до номера росіянок, аби з'ясувати ситуацію, після чого його почали штовхати. У відповідь чоловік вдарив одну з жінок, внаслідок чого та опинилася у лікарні, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Грузії 19 липня.

У МВС зазначили, що за цією справою триває розслідування за статтею 120 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

"Згідно зі свідченнями очевидців, під час весілля в готелі в Телаві іноземні гості, які проживали в готелі, з балкона свого номера ображали учасників весілля та обливали водою обладнання, Після чого підозрюваний завдав тілесних ушкоджень жінці-іноземці", — йдеться у заяві МВС.

Відео дня

Після затримання чоловіка від парламенту до адміністрації уряду у Тбілісі пройшов протестний марш. Учасники скандували на підтримку чоловіка зі словами: "Це Грузія, і в Грузії ми нікому не дозволимо принижувати грузинів!", "Геть гнилу імперію Росії!", "Свободу в’язням режиму!".

"У Грузії грузини ніколи не миритимуться з російською окупацією", — скандували учасники маршу.

Кадри протесту у Грузії після затримання місцевого через конфлікт з росіянками

ЗМІ пишуть, що марш у Тбілісі — це реакція суспільства не лише на інцидент на весіллі за участі росіянок, а й демонстрація суспільного незадоволення російською присутністю в країні.

Подробиці конфлікту

Місцеве видання Civil Geordia пише, що росіянки звинуватили у конфлікті самого чоловіка. Подруга постраждалої у соцмережах розповіла, що чоловік нібито увірвався до їхнього номера у готелі після того, як почув російську мову.

Кадри конфлікту, що спалахнув на весіллі в готелі у Грузії Фото: Скриншот

У підписі до кадрів інциденту зазначалося, у готелі закінчився тим, що чоловік, почувши російську мову, зайшов до номера та побив подругу жінки, що виклала ролик. Проте за деякий час доступ до кадрів став обмеженим, а профіль закритим.

Однак адвокат Чігладзе заявив, що чоловік став "жертвою провокації, яку влаштували росіяни". Він стверджує, що росіянки з балкона вигукували російські фрази в бік весілля, зокрема "Горько!". Свідки кажуть, що жінки також плювали та виливали рідину на гостей і музичне обладнання.

Адвокат також додав, що коли Чігладзе підійнявся на другий поверх, щоб врегулювати ситуацію, одна з жінок схопила його за шию та травмувала. Удар по її обличчю стався, коли він намагався відштовхнути жінку.

Нагадаємо, нещодавно українська тенісистка Марта Костюк обурилася через рішення МОК про допуск росіян на змагання.

Також раніше у Грузії скасували концерти зрадниці Ані Лорак та російського дуету "Тату".