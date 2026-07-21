Под Санкт-Петербургом бушует масштабный пожар в промышленном парке: огонь охватил тысячи квадратных метров (видео)

Во Всеволожске Ленинградской области России внезапно загорелся промышленный объект. По предварительным данным, возгорание никак не связано с российско-украинской войной.

Пожар вспыхнул на территории индустриального парка недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом ночью 21 июля сообщили мониторинговые каналы.

Российские СМИ уточнили, что возгорание произошло на территории промышленного предприятия. Там производят полимерные материалы.

"В Ленинградской области тушат пожар на предприятии по производству полимерных материалов. Сообщение о возгорании поступило по адресу: Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволожский проспект", — пишут российские СМИ.

Тем временем в сети появились кадры с места происшествия во Всеволожске. На фото и видео видно сильное пламя и черный дым, поднявшиеся над территорией.

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Кадры масштабного пожара в российском Всеволожске

В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что пожар охватил площадь в 5900 квадратных метров. СМИ сообщают, что пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание в производственно-складском здании.

К тушению привлечены более 50 человек и 20 единиц техники. Причины, по которым могло произойти возгорание, пока не разглашаются. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на момент публикации не комментировал масштабный пожар во Всеволожске.

Напомним, 20 июля издание "Медуза" рассказало, как российским пропагандистам приказали освещать удары по Wildberries: в Кремле срочно разослали "методички".

Кроме того, 20 июля мониторинговые каналы зафиксировали пожар на аэродроме в российском Ейске.