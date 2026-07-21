Під Санкт-Петербургом масштабно палає індустріальний парк: пожежа охопила тисячі квадратних метрів (відео)

У Всеволожську Ленінградської області Росії раптово загорівся промисловий об'єкт. Попередньо, займання ніяк не пов'язане з російсько-українською війною.

Пожежа спалахнула на території індустріального парку неподалік від Санкт-Петербурга. Про це уночі 21 липня повідомили моніторингові канали.

Російські медіа уточнили, що займання сталося на території промислового виробництва. Там виробляють полімерні матеріали.

"У Ленінградській області ліквідують пожежу з виробництва полімерних матеріалів. Повідомлення про займання надійшло за адресою: Всеволожський район, місто Всеволожськ, Всеволожський проспект", — пишуть росЗМІ.

У мережі тим часом поширили кадри з місця інциденту у Всеволожську. На фото та відео видно сильний вогонь та чорний дим, що здійнялися на території.

Відео дня

Кадри масштабної пожежі у російському Всеволожську

У Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомили, що займання охопило площу у 5900 квадратних метрів. ЗМІ пишуть, що пожежно-рятувальні підрозділи, які прибули на місце події, виявили загоряння у виробничо-складській будівлі.

До гасіння залучено понад 50 осіб та 20 одиниць техніки. Причин, через які могло статися займання, наразі не розголошують. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко на момент публікації не коментував масштабну пожежу у Всеволожську.

Нагадаємо, 20 липня видання "Медуза" розповіло, як російським пропагандистам наказали розповідати про удари по Wildberries: у Кремлі терміново розіслали "методички".

Також 20 липня моніторингові канали зафіксували пожежу на аеродромі в російському Єйську.