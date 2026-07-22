В Австрии дом Гитлера превратили в "ловушку" для неонацистов: что придумали

Здание, где в 1889 году родился нацистский лидер Адольф Гитлер, начало свою новую жизнь в качестве полицейского участка. Так власти надеются отпугнуть неонацистов, которые устраивают к дому настоящее паломничество.

Большой дом рядовой застройки в городе Браунау-ам-Инн, недалеко от австрийской границы с Германией, ранее находился в частной собственности и в нем размещалась благотворительная организация для людей с ограниченными возможностями. В 2017 году Австрия принудительно выкупила здание. А теперь там откроется отделение полиции, пишет Independent.

Спорный дом переобрудовали в полицейский участок

Правительство надеется, что переоборудование здания предотвратит паломничества неонацистов в это здание.

Еще до начала реконструкции единственным напоминанием об исторической значимости здания был камень на тротуаре, оставшийся от концлагеря Маутхаузен , где во время Холокоста погибло от 90 000 до 120 000 человек.

Відео дня

На нем есть надпись: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших — это предупреждение". Упоминания о Гитлере нет нигде, но это не останавливало его "фанатов".

"Цель заключалась в том, чтобы исключить любую связь с Адольфом Гитлером , чтобы лишить это событие ореола таинственности", — заявил глава исторического отдела министерства внутренних дел Австрии Штефан Мльцох.

Когда Гитлер пришел к власти, то в этом здании был музей и в "дом, где родился фюрер", водили экскурсии. При этом сам Гитлер прожил там всего несколько недель в 1889 году, после чего его семья переехала. Его семья жила в Линце и Вене, после он переехал в Германию откуда и отправился на Первую мировую войну в 1913 году. Вернувшись, будущий фюрер жил в Мюнхене, где до сих пор популярны экскурсии "по гитлеровским местам".

Местные чиновники заявили, что в настоящее время регистрируются лишь "единичные инциденты" с участием туристов, что меньше, чем раньше.

Мэр города Йоханнес Вайдбахер входил в состав комиссии, которая рекомендовала использовать здание либо в благотворительных, либо в официальных административных целях. Но не оставлять без присмотра.

Идею с благотворительной организацией отбросили сразу, так как это сделало бы это место слишком доступным для публики. В итоге открыли полицейский участок.

"Я думаю, это неплохой подход, но сработает ли он так, как мы все надеемся и ожидаем, нам еще предстоит увидеть", — сказал он.

Были высказаны некоторые возражения, в том числе со стороны Маутхаузенского комитета, главной австрийской организации переживших Холокост.

"Каждый год у мемориала концлагеря Маутхаузен проводится церемония, на которой говорят: никогда больше. А в Браунау говорят: давайте забудем об этом как можно скорее", — сказал Роберт Эйтер из Комитета Маутхаузена против расизма и правого экстремизма.

На протяжении десятилетий Австрия утверждала, что стала первой жертвой национал-социализма, будучи аннексированной гитлеровской Германией в 1938 году.

Напомним, немецкое издание Der Spiegel к 22 июня выпустило печатный журнал и поместило на обложке заголовок "Наша война с Россией", что вызвало возмущение. У людей возник вопрос, почему полностью проигнорировали участие других народов.

Также Фокус рассказывал мрачную историю Ватикана: про связь с Муссолини и сделку с Гитлером.