В центре Москвы загорелся исторический жилой дом: там жили советские военачальники, — соцсети (фото, видео)

Поздно вечером 22 июля в центральной части Москвы внезапно вспыхнул пожар в историческом жилом доме. Часть жильцов была срочно эвакуирована, а одного пострадавшего доставили на "скорой" в больницу.

Сильный пожар вспыхнул на 9-м этаже в 4-комнатной квартире на улице Гончарной. Около 23:00 из окон квартиры вырвались "языки" пламени, после чего на месте поднялся густой черный дым, пишут российские Telegram-каналы.

После вызова на место прибыли несколько машин скорой помощи и пожарные. Причины, по которым мог произойти пожар, пока неизвестны, сообщают российские СМИ. Известно, что само помещение было сильно завалено вещами.

Кадры пожара в жилом доме в центре Москвы

По данным российских СМИ, этот дом включен в перечень объектов культурного наследия Москвы. Он был построен по заказу Министерства обороны СССР.

"Квартиры в таком доме стоят около 69 миллионов рублей. Здание было построено по заказу Министерства обороны СССР, а в 2019 году дом был включён в перечень объектов культурного наследия", — пишут российские паблики.

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В некоторых российских Telegram-каналах отмечается, что в этом доме в разное время якобы проживали советские военачальники.

"В разные годы в нём проживали советские военачальники, в том числе маршалы авиации Филипп Агальцов и Григорий Ворожейкин, а также генерал армии Иосиф Гусаковский", — сообщают СМИ.

По состоянию на 01:00 23 июля, как сообщают российские паблики со ссылкой на данные МЧС, пожар уже удалось потушить. Экстренные службы сообщают, что в квартире загорелись личные вещи и мебель. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 21 июля СМИ сообщили, что в Москве при загадочных обстоятельствах скончался очередной топ-менеджер.

Кроме того, ранее в Москве загорелось здание Измайловского Кремля.