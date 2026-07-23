У центрі Москви загорівся історичний житловий будинок: там жили радянські воєначальники, — соцмережі (фото, відео)
Пізно ввечері 22 липня у центральній частині Москви раптом спалахнула пожежа в історичному житловому будинку. Частину мешканців терміново евакуювали, а одного постраждалого доправили "швидкою" до лікарні.
Сильна пожежа спалахнула на 9-му поверсі у 4-кімнатній квартирі по вулиці Гончарній. Близько 23:00 години з вікон квартири вирвалися "язики" полум'я, після чого на місці здійнявся густий чорний дим, пишуть російські Telegram-канали.
Після виклику на місце прибули кілька карет медиків та пожежні. Причини, через які могла статися пожежа, поки невідомі, інформують росЗМІ. Відомо, що саме приміщення було дуже захаращеним.
За даними російських медіа, цей будинок включено до переліку об'єктів культурної спадщини Москви. Його було зведено за замовленням Міністерства оборони СРСР.
"Квартири у такому будинку коштують близько 69 мільйонів рублів. Будівлю зведено на замовлення Міністерства оборони СРСР, а 2019 року будинок внесено до переліку об'єктів культурної спадщини", — пишуть російські пабліки.
У деяких російських Telegram-каналах зазначають, що у будинку в різні часи нібито мешкали радянські воєначальники.
"У різні роки в ньому жили радянські воєначальники, у тому числі маршали авіації Філіп Агальцов та Григорій Ворожейкін, а також генерал армії Йосип Гусаковський", — інформують ЗМІ.
Станом на 01:00 годину 23 липня, як пишуть російські пабліки з посиланням на дані МНС, пожежу вже вдалося ліквідувати. Екстрені служби кажуть, що у квартирі загорілися особисті речі та меблі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 21 липня ЗМІ повідомили, що у Москві за загадкових обставин помер черговий топменеджер.
Також раніше у Москві спалахнула будівля Ізмайлівського Кремля.