У центрі Москви загорівся історичний житловий будинок: там жили радянські воєначальники, — соцмережі (фото, відео)

Пізно ввечері 22 липня у центральній частині Москви раптом спалахнула пожежа в історичному житловому будинку. Частину мешканців терміново евакуювали, а одного постраждалого доправили "швидкою" до лікарні.

Сильна пожежа спалахнула на 9-му поверсі у 4-кімнатній квартирі по вулиці Гончарній. Близько 23:00 години з вікон квартири вирвалися "язики" полум'я, після чого на місці здійнявся густий чорний дим, пишуть російські Telegram-канали.

Після виклику на місце прибули кілька карет медиків та пожежні. Причини, через які могла статися пожежа, поки невідомі, інформують росЗМІ. Відомо, що саме приміщення було дуже захаращеним.

Кадри пожежі у житловому будинку в центрі Москви

За даними російських медіа, цей будинок включено до переліку об'єктів культурної спадщини Москви. Його було зведено за замовленням Міністерства оборони СРСР.

"Квартири у такому будинку коштують близько 69 мільйонів рублів. Будівлю зведено на замовлення Міністерства оборони СРСР, а 2019 року будинок внесено до переліку об'єктів культурної спадщини", — пишуть російські пабліки.

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У деяких російських Telegram-каналах зазначають, що у будинку в різні часи нібито мешкали радянські воєначальники.

"У різні роки в ньому жили радянські воєначальники, у тому числі маршали авіації Філіп Агальцов та Григорій Ворожейкін, а також генерал армії Йосип Гусаковський", — інформують ЗМІ.

Станом на 01:00 годину 23 липня, як пишуть російські пабліки з посиланням на дані МНС, пожежу вже вдалося ліквідувати. Екстрені служби кажуть, що у квартирі загорілися особисті речі та меблі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 21 липня ЗМІ повідомили, що у Москві за загадкових обставин помер черговий топменеджер.

Також раніше у Москві спалахнула будівля Ізмайлівського Кремля.