Знайшли повішеним: у Москві за загадкових обставин помер ще один топменеджер

Олексій Коршенко, колишній заступник генерального директора компанії "Авіа Груп", що управляє терміналами ділової авіації в аеропортах Шереметьєво та Пулково, знайдений мертвим у Москві. За три тижні до загибелі його звільнили.

Попередньою причиною смерті називають самогубство, проте близькі в це не вірять, пише "Агентство Новини". На момент загибелі йому було 57 років.

Про смерть Коршенка "Московський комсомолець" писав ще в червні. Але тоді ця інформація залишилася непоміченою, аж поки цього тижня ім’я покійного не оприлюднив паблік "ВЧК-ОГПУ".

За наявною інформацією, чоловіка знайшли повішеним на балконі його квартири на вулиці Флотській 6 червня. Того ж дня його особисті документи було визнано недійсними.

Як повідомляє "Агентство", загиблий будував кар’єру в авіаційній галузі щонайменше з 1997 року, коли почав працювати в "Аерофлоті". У 2008 році він перейшов на роботу в компанію "Авіа Груп", яка управляє бізнес-терміналами в аеропортах Шереметьєво та Пулково.

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У 2011 році очолив компанію "АГ Термінал", яка є дочірньою структурою "Авіа Груп". Остання у 2015-му потрапила під санкції США за зв’язки з Геннадієм Тимченком, наближеною особою кремлівського диктатора Володимира Путіна, а у 2020 році була ліквідована. Після цього Коршенко перейшов на роботу в "Авіа Груп", де обійняв посаду заступника генерального директора з наземного та термінального обслуговування.

Звільнення Коршенка стало для його знайомих і друзів великою несподіванкою.

За інформацією Myrotvorets News, ім'я загиблого привернуло увагу через його роботу в терміналі ділової авіації "Шереметьєво", де перед останнім польотом обслуговували літак ліквідованого Євгена Пригожина.

Бізнес-джет Embraer Legacy 600 із засновником ПІК "Вагнер" на борту розбився 23 серпня 2023 року в Тверській області. Усі, хто перебував у літаку, загинули.

Не виключено, що Коршенко міг володіти певною інформацією щодо підготовки літака до вильоту. Ходили чутки про можливе втручання у технічне обслуговування повітряного судна та ймовірне встановлення вибухового пристрою.

Підозріла загибель топ-менеджерів РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Росії за різних обставин, у деяких випадках підозрілих, загинули понад два десятки топменеджерів великих компаній.

Пік загадкових смертей припав на 2022 рік, коли мертвими було знайдено керівника транспортної служби "Газпром інвест" Леоніда Шульмана, колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, Сергія Протосеню, колишнього топменеджера "Новатека". Тоді ж із вікна Центральної клінічної лікарні Управління справами президента випав голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов. Володимир Некрасов, який прийшов на його місце, помер через рік від "гострої серцевої недостатності".

У наступні роки серія смертей російських топменеджерів продовжилася. У 2023 році мертвим знайшли В'ячеслава Ровнейка, директора Міжрегіонального паливного союзу, у 2024 році нібито наклав на себе руки віце-президент "Лукойлу" Віталій Робертус. А в 2025 році з балкона випав віце-президент "Транснефти" Андрій Бадалов.

У липні 2025 року ексміністр транспорту РФ Роман Старовойт, якого президент РФ Володимир Путін звільнив з посади 7 липня 2025 року, та колишній губернатор Курської області були знайдені мертвими у своїх домівках того ж дня.

7 січня 2026 року російський канал Ural Mash повідомив, що в РФ розбився вертоліт з олігархами, які допомагали у війні проти України.

Також у січні на Кіпрі за загадкових обставин зник безвісти 56-річний відомий російський бізнесмен Владислав Баумгертнер.