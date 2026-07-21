Нашли повешенным: в Москве загадочно умер еще один топ-менеджер

Алексей Коршенко, бывший заместитель гендиректора компании "Авиа Групп", управляющей терминалами деловой авиации аэропортов Шереметьево и Пулково, найден мертвым в Москве. За три недели до гибели его уволили.

Предварительной причиной смерти называют самоубийство, однако близкие в это не верят, пишет "Агентство Новости". На момент гибели ему было 57 лет.

О смерти Коршенко "Московский комсомолец" писал еще в июне. Но тогда эта информация прошла незамеченной, пока на этой неделе имя покойного не назвал паблик "ВЧК-ОГПУ".

По имеющейся информации, мужчину нашли повешенным на балконе его квартиры на улице Флотской 6 июня. В тот же день его личные документы были признаны недействительными.

Как пишет "Агентство", погибший строил карьеру в авиаотрасли как минимум с 1997 года, когда начал работать в "Аэрофлоте". В 2008 году он перешел на работу в компанию "Авиа Групп", которая управляет бизнес-терминалами в аэропортах Шереметьево и Пулково.

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В 2011 году возглавил компанию "АГ Терминал", которая является дочерней структуры "Авиа Групп". Последняя в 2015-м оказалась под санкциями США за связь с Геннадием Тимченко, близким лицом кремлевского диктатора Владимира Путина, а в 2020 году была ликвидирована. После этого Коршенко перешел на работу в "Авиа Групп", где занял пост замгендиректора по наземному и терминальному обслуживанию.

Увольнение Коршенко стало для его знакомых и друзей большой неожиданностью.

По информации Myrotvorets News, имя погибшего привлекло внимание из-за его работы в терминале деловой авиации "Шереметьево", где перед последним полетом обслуживали самолет ликвидированного Евгения Пригожина.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с основателем ПИК "Вагнер" на борту разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. Все находившиеся в самолете погибли.

Не исключено, что Коршенко мог владеть определенными сведениями о подготовке самолета к вылету. Ходили слухи о возможном вмешательстве в техническое обслуживание воздушного судна и вероятной закладке взрывного устройства.

Подозрительный падеж топ-менеджеров РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России при разных обстоятельствах, в некоторых случаях подозрительных, погибли более двух десятков топ-менеджеров крупных компаний.

Пик таинственных смертей пришелся на 2022 год, когда мертвыми нашли главу транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана, бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, Сергея Протосеню, бывшего топ-менеджера "Новатэка". Тогда же из окна Центральной клинической больницы Управделами президента выпал председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов. Пришедший на его место Владимир Некрасов умер спустя год из-за "острой сердечной недостаточности".

В следующие годы череда смертей российских топ-менеджеров продолжилась. В 2023 году мертвыми нашли Вячеслава Ровнейко, директора Межрегионального топливного союза, в 2024 году якобы покончил с собой вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус. А в 2025 году выпал с балкона вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

В июле 2025 года экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого президент РФ Владимир Путин уволил с поста 7 июля 2025 года, и бывший губернатор Курской области найден мертвым у себя дома в тот же день.

7 января 2026 года российский канал Ural Mash сообщил, что в РФ разбился вертолет с олигархами, которые помогали в войне с Украиной.

Также в январе на Кипре при загадочных обстоятельствах пропал без вести 56-летний известный российский бизнесмен Владислав Баумгертнер.