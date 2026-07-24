"Ничего не знала": близкая к Трампу Лора Лумер узнала о своих украинских корнях (видео)

Американская инфлюенсерша и блогерша Лора Лумер заявила, что у её семьи есть украинские корни. Она добавляет, что речь идёт о родственниках её отца, которые эмигрировали в США из Киева.

По её словам, она никогда не знала бабушку и дедушку, а в семье сохранилось несколько семейных фотографий. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Я знаю, что их звали Пинхус и Энни (дедушка и бабушка Лоры Лумер — прим. ред.), и что они были родом из Киева", — сказала американка.

В ответ Маричка Падалко сообщила, что журналистам удалось найти записи в архивах о предках Лоры Лумер. Она сказала, что дедушка Лумер родился не в Киеве, а в Виннице 10 февраля 1895 года, а позже вся семья переехала в столицу.

Падалко добавила, что им удалось найти запись в метрической книге. Журналистка показала выписку и фотокопии записей из родословной семьи Лумер, что поразило американку.

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"Я никогда не видела этих документов и почти ничего не знала об истории своей семьи. Для меня это — невероятно ценно", — сказала блогерша.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как блогерша изменила свои взгляды на Украину. Она признает, что долгие годы была обманута пропагандой РФ, а теперь признает свою ошибку и изменила свое отношение к Украине.

Впоследствии стало известно, что Лумер показала последствия удара РФ по Лавре. По её словам, Кремль не может называть себя защитником христианства, если нападает на один из древнейших монастырей Украины.