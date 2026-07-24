"Нічого не знала": наближена до Трампа Лора Лумер дізналася про своє українське коріння (відео)

Американська інфлюенсерка та блогерка Лора Лумер заявила, що її родина має коріння з України. Вона додає, що мова йде про родичів її тата, які емігрували до США з Києва.

За її словами, вона ніколи не знала бабусю та дідуся, а в родини збереглися кілька сімейних фотографій. Про це вона розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко.

"Я знаю, що їх звали Пінхус та Енні (дідусь і бабуся Лори Лумер — ред), і що вони походили з Києва", — сказала американка.

У відповідь Марічка Падалко повідомила, що журналістам вдалося знайти записи в архівах про пращурів Лори Лумер. Вона сказала, що дідусь Лумер народився не в Києві, а в Вінниці, і це було 10 лютого 1895 року, а пізніше вся родина перебралася до столиці.

Падалко додала, що їм вдалося знайти запис у метричній книзі. Журналістка показала витяг і фотокопії записів родинного дерева Лумер, що вразило американку.

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"Я ніколи не бачила цих документів і майже нічого не знала про історії моєї сім'ї. Для мене це — неймовірно цінно", — сказала блогерка.

Раніше Фокус повідомляв про те, як блогерка змінила свої погляди на Україну. Вона визнає, що роками була обманута пропагандою РФ, а тепер визнає свою помилку та змінила бачення щодо України.

Згодом стало відомо, що Лумер показала наслідки удару РФ по Лаврі. За її словами, Кремль не може називати себе захисником християнства, якщо атакує один із найдавніших монастирів України.