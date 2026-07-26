Живет в Сочи под новым именем: журналисты вышли на след Януковича (видео)

Виктор Янукович, по всей видимости, в настоящее время проживает в городе Сочи Краснодарского края РФ вместе со своей гражданской женой Любовью Полежай. Как установили журналисты, беглый экс-президент может использовать имя Олег Леонов.

Бывшие сотрудники Управления государственной охраны (УГО), которые вместе с Виктором Януковичем бежали в Россию в 2014 году, в настоящее время обеспечивают в Сочи охрану уже нового "Межигорья". Об этом говорится в расследовании журналистов "Телебачення Торонто".

Журналисты установили, что экс-президент может использовать имя "Олег Леонов". Человек именно с такими данными путешествовал вместе с гражданской супругой Януковича Любовью Полежай, которая проживает в России под девичьей фамилией Садыкова. При этом, как выяснилось, дата рождения "Олега Николаевича Леонова" — 9 июля 1950 года — полностью совпадает с датой рождения Виктора Януковича. К тому же "Леонова" — девичья фамилия его матери.

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Следователи установили, что Янукович вместе со своей гражданской женой и ее дочерью Марией проживает в закрытом комплексе "Благодать" в Сочи по адресу: улица Есауленко, 15. На территории площадью около трех гектаров расположены несколько домов, сад, водоем, собственная часовня.

Фото: скриншот

Любовь Полежай, как установили журналисты, уже стала владелицей сотен гектаров земли, которые сдавала в аренду, а также пяти квартир, пяти домов и еще четырех объектов недвижимости общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. На аренде и недвижимости женщина заработала более 60 млн рублей.

Напомним, 9 июля Януковичу исполнилось 76 лет. Фокус вспоминал, как Янукович бежал из Киева и что осталось после него в "Межигорье".

Кроме того, год назад Фокус выяснил, реально ли экстрадировать бывшего президента и могут ли украинские спецслужбы прибегнуть к "нестандартным" методам его возвращения.