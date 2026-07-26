Живе у Сочі під новим ім'ям: журналісти вийшли на слід Януковича (відео)
Віктор Янукович, ймовірно, нині мешкає у місті Сочі Краснодарського краю РФ разом із цивільною дружиною Любов'ю Полежай. Експрезидент-втікач, встановили журналісти, може використовувати ім'я Олег Леонов.
Колишні працівники управління державної охорони (УДО), які разом із Віктором Януковичем втекли до Росії у 2014 році, нині забезпечують у Сочі охорону вже нового "Межигір'я". Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Телебачення Торонто.
Журналісти встановили, що експрезидент може використовувати ім’я "Олег Леонов". Людина саме з такими даними подорожувала разом із цивільною дружиною Януковича Любов’ю Полежай, яка проживає у Росії під дівочим прізвищем Садикова. При цьому, як виявилося, дата народження "Олега Миколайовича Леонова" 9 липня 1950 року повністю збігається з датою народження й Віктора Януковича. До то ж "Леонова" є дівочим прізвищем його матері.
Розслідувачі встановили, що Янукович разом із цивільною дружиною та її донькою Марією мешкає у закритому комплексі "Благодать" у Сочі на вулиці Єсауленка, 15. На території площею близько трьох гектарів розташовані декілька будинків, сад, водойма, власна каплиця.
Любов Полежай, як встановили журналісти, вже стала власницею сотен гектарів землі, які здавала в оренду, та п’яти квартир, п’яти будинків і ще чотирьох об’єктів нерухомості загальною площею 2,4 тисячі квадратних метрів. На оренді та нерухомості жінка заробила понад 60 млн рублів.
Нагадаємо, 9 липня Януковичу виповнилося 76 років. Фокус згадував, як Янукович тікав із Києва, що залишилося після нього в "Межигір'ї".
Також рік тому Фокус з’ясував, чи реально екстрадувати колишнього президента та, чи можуть українські спецслужби вдатися до "нестандартних" методів повернення.