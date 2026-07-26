Живе у Сочі під новим ім'ям: журналісти вийшли на слід Януковича (відео)

Віктор Янукович, ймовірно, нині мешкає у місті Сочі Краснодарського краю РФ разом із цивільною дружиною Любов'ю Полежай. Експрезидент-втікач, встановили журналісти, може використовувати ім'я Олег Леонов.

Колишні працівники управління державної охорони (УДО), які разом із Віктором Януковичем втекли до Росії у 2014 році, нині забезпечують у Сочі охорону вже нового "Межигір'я". Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Телебачення Торонто.

Журналісти встановили, що експрезидент може використовувати ім’я "Олег Леонов". Людина саме з такими даними подорожувала разом із цивільною дружиною Януковича Любов’ю Полежай, яка проживає у Росії під дівочим прізвищем Садикова. При цьому, як виявилося, дата народження "Олега Миколайовича Леонова" 9 липня 1950 року повністю збігається з датою народження й Віктора Януковича. До то ж "Леонова" є дівочим прізвищем його матері.

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Розслідувачі встановили, що Янукович разом із цивільною дружиною та її донькою Марією мешкає у закритому комплексі "Благодать" у Сочі на вулиці Єсауленка, 15. На території площею близько трьох гектарів розташовані декілька будинків, сад, водойма, власна каплиця.

Фото: скріншот

Любов Полежай, як встановили журналісти, вже стала власницею сотен гектарів землі, які здавала в оренду, та п’яти квартир, п’яти будинків і ще чотирьох об’єктів нерухомості загальною площею 2,4 тисячі квадратних метрів. На оренді та нерухомості жінка заробила понад 60 млн рублів.

Нагадаємо, 9 липня Януковичу виповнилося 76 років. Фокус згадував, як Янукович тікав із Києва, що залишилося після нього в "Межигір'ї".

Також рік тому Фокус з’ясував, чи реально екстрадувати колишнього президента та, чи можуть українські спецслужби вдатися до "нестандартних" методів повернення.