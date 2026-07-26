Мощный тайфун "Хунся" обрушился на Китай: эвакуировано более 800 тысяч человек

Тайфун "Хунся" обрушился на южную китайскую провинцию Гуандун. Скорость ветра достигала 45 метров в секунду.

Утром в воскресенье, 26 июля, мощный тайфун "Хунся" (международное название Noul) обрушился на провинцию Гуандун в КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Скорость ветра, как отмечается, достигала 45 м/с.

Ресурс South China Morning Post пишет, что стихия обрушилась на берег в городе Хуэйчжоу рано утром в воскресенье. Скорость ветра достигала до 162 км/ч. Еще в субботу вечером национальный метеорологический центр выпустил предупреждение о самом высоком уровне опасности, однако позже понизил тип угрозы.

Момент падения строительных лесов с небоскреба из-за ветра Фото: скриншот

При этом, пишет SCMP, ссылаясь на данным государственного информационного агентства "Синьхуа", власти провинции Гуандун эвакуировали более 800 тысяч жителей, приостановив обучения в школах и открыв 29 временных убежищ.

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Эвакуация Фото: скриншот

Как стало известно, все железнодорожное сообщение по территории Гуандуна было приостановлено. Кроме того, в международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань было отменено 418 исходящих и 342 входящих рейса, многие рейсы были задержаны. Кроме того, мост Гонконг-Чжухай-Макао был закрыт для движения транспорта еще с полуночи.

В ближайшие сутки в Гуанчжоу ожидаются ливни. Синоптики прогнозируют выпадение от 50 до 100 мм осадков, а местами и до 250 мм, однако ветер постепенно должен утихнуть, передвигаясь на север страны.

Издание The Guardian отмечает, что тайфун "Хунся" является уже 12-ым тропический циклоном в 2026 году и третьим в Китае в июле.

На момент выхода материала местные власти и экстренные службы о возможных жертвах и разрушениях не сообщали.

Напомним, тропический шторм "Мэйсак" принес в провинцию Гуанси рекордное количество осадков. Когда ферму по разведению змей затопило, кобры сбежали с серпентария и оккупировали целую деревню.

Фокус писал, как мощный тропический циклон "Рагаса", также известный как "Нандо", обрушился на юг Китая в сентябре 2025 года.