Потужний тайфун "Хунся" обрушився на Китай: евакуйовано понад 800 тисяч осіб

Тайфун "Хунся" обрушився на південну китайську провінцію Гуандун. Швидкість вітру сягала 45 метрів за секунду.

Вранці в неділю, 26 липня, потужний тайфун "Хунся" (міжнародна назва — Noul) обрушився на провінцію Гуандун у КНР. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Швидкість вітру, як зазначається, сягала 45 м/с.

Видання South China Morning Post повідомляє, що стихія обрушилася на узбережжя міста Гуейчжоу рано вранці в неділю. Швидкість вітру сягала 162 км/год. Ще в суботу ввечері національний метеорологічний центр видав попередження про найвищий рівень небезпеки, однак пізніше знизив рівень загрози.

Момент падіння будівельних риштувань з хмарочоса через вітер Фото: скриншот

При цьому, як пише SCMP з посиланням на дані державного інформаційного агентства "Сіньхуа", влада провінції Гуандун евакуювала понад 800 тисяч мешканців, призупинивши навчання у школах та відкривши 29 тимчасових притулків.

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Евакуація Фото: скриншот

Як стало відомо, все залізничне сполучення на території Гуандуна було призупинено. Крім того, у міжнародному аеропорту Шеньчжень Баоань було скасовано 418 вилітаючих і 342 прилітаючих рейсів, багато рейсів було затримано. Крім того, міст Гонконг-Чжухай-Макао було закрито для руху транспорту ще з опівночі.

У найближчі доби в Гуанчжоу очікуються зливи. Синоптики прогнозують випадання від 50 до 100 мм опадів, а подекуди й до 250 мм, проте вітер має поступово вщухнути, рухаючись на північ країни.

Видання The Guardian зазначає, що тайфун "Хунся" є вже 12-м тропічним циклоном у 2026 році та третім у Китаї в липні.

На момент публікації матеріалу місцева влада та служби екстреної допомоги не повідомляли про можливі жертви та руйнування.

Нагадаємо, тропічний шторм "Мейсак" приніс у провінцію Гуансі рекордну кількість опадів. Коли ферму з розведення змій затопило, кобри втекли з серпентарію й заполонили ціле село.

Фокус писав про те, як потужний тропічний циклон "Рагаса", також відомий як "Нандо", обрушився на південь Китаю у вересні 2025 року.