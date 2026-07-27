Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, которая после начала полномасштабного втордения ВС РФ оказалась под европейскими санкциями, требует с нее эти санкции снять.

Соответствующий иск подан в Суд ЕС. Ответчиком по иску является Европейский Совет, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

Санкции зацепили Навку из-за ее связи с "лицом, поддерживающим действия, угрожающие территориальной целостности Украины". Кроме того, она являлась совладелицей компаний и недвижимости в аннексированном Крыму.

Интересы экс-спортсменки представляет Карстен Цатшлер, старший адвокат Коллегии адвокатов Ирландии, специалист по праву Европейского союза и международному торговому праву.

Защита жены Пескова утверждает, что у Совета ЕС не было достаточных оснований для внесения ее в "черный список", а санкции "нарушают ее право на человеческое достоинство, а также право на уважение семейной жизни в отношении нее и ее детей".

Відео дня

Навка не только требует снять с нее санкции, но и взыскать крупную материальную компенсацию. Так, в качестве возмещения материального ущерба за необходимость оспаривать санкции истица называет сумму в 134 558 евро. Еще не менее 1 903 000 евро — сумма ущерба, "причиненного репутации истца, и иных форм нематериального вреда", причем эта сумма увеличивается на 1000 евро за каждый день, а также начисленные проценты.

Также в документе прописано требование к Совету Европы нести собственные судебные расходы и возместить расходы, понесенные истцом.

Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске (сейчас — Днепр). В Украине она начала заниматься фигурным катанием, а затем переехала в Москву. На Олимпиаде в Турине, уже выступая за сборную РФ, в 2006 году в паре с Романом Костомаровым завоевала золотую медаль. В свое время она также выступала за сборную Беларуси.

В 2010 году она познакомилась с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, а в 2015 пара сыграла пышную свадьбу. Годом ранее у них родилась дочь Надежда.

Как пишет "Зеркало", журнал Forbes называл Пескова и Навку одной из самых богатых семей в Кремле. Их траты неоднократно оказывались в поле зрения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. При этом Песков объяснял покупки дорогостоящей недвижимости и расходы на отдых высокими заработками Навки.

После ухода из большого спорта Татьяна организовала компанию "Навка Шоу", которая занимается созданием, постановкой и прокатом оригинальных ледовых шоу. Бывшая фигуристка входит в топ-4 среди российских спортсменов крупнейших получателей грантов через путинский Президентский фонд культурных инициатив.

Напомним, жена Пескова скрыла логотип Chanel на роскошной сумке.

Также сообщалось, что санкции против России действуют только там, где перекрыты пути обхода.