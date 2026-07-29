Советовал носить юбку: на Тайване хотят депортировать украинского блогера за оскорбления в адрес депутатки

Депутат Тайбэйского городского совета Мяо Поя раскритиковала китайскоязычного блогера Романа Коваля из Луганска, который комментировал ее внешность и советовал ей "носить юбку".

26 июля китайскоязычный блогер Роман Коваль разместил спорную публикацию на своей странице в Threads, он начал с комментариев о митинге, который состоялся в Тайбэе, а затем перешел на личные нападки и раскритиковал депутатку Мяо Пои за внешность, назвав ее "фальшивым мужчиной".

Роман Коваль оскорбил депутатку на Тайване Фото: Скриншот

Мяо отреагировала, заявив, что украинец проявил неуважение к тайваньцам, несмотря на то, что сам пользуется безопасностью и демократическими свободами этой страны. Депутатка также подчеркнула, что Тайвань с самого начала войны поддерживает Украину.

Мяо ответила Роману Ковалю и заявила, что будет добиваться его депортации Фото: Скриншот

"Свобода Тайваня не для того, чтобы ты демонстрировал свои низкие стандарты и оскорблял других. Ты должен подумать о возвращении в свою страну и о том, чтобы уважать права и свободы всех. Я буду изучать законные способы вернуть тебя домой, чтобы ты больше не оскорблял моих соотечественников", — отметила она в посте.

Відео дня

Но Роман Коваль не успокоился, он продолжил оскорблять депутатку еще в нескольких постах. В одном из них он заявил, что у нее "очень красивое лицо и милая улыбка": "Возможно, я даже рассмотрю возможность жениться на ней! Конечно, если она больше не будет притворяться мужчиной".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Еще в одном посте Коваль, после критики в свой адрес, начал апеллировать к "свободе слова", мол, его критикуют за то, что он высказывает непопулярные тезисы.

А сегодня он опубликовал очередное оскорбление в адрес депутатки Мяо и заявил: "Не бойтесь высказываться, будьте чуть смелее. Еще раз желаю всем крепкого здоровья".

Роман Коваль продолжает оскорблять депутатку Мяо Фото: Скриншот

Как сообщало издание TaipeiTimes, уроженец Луганска Роман Коваль прибыл на Тайвань летом 2022 года в числе восьми участников гуманитарной стипендиальной программы для украинцев, организованной Университетом Дунхуа. В Луганске он работал бортпроводником.

Роман Коваль с другими студентами в 2022 году Фото: Соцсети

Во время учебы на Тайване Коваль привлек внимание интернет-пользователей своими страницами, где выступает под псевдонимом "Келуо" (кит. 柯羅). В своих постах он критикует феминизм, выступает против ЛГБТКИ-сообщества, отрицает гендерное равенство.

Ранее Коваль также вызвал возмущение в сети, опубликовав без согласия незнакомой девушки ее фотографию на своей странице и прокомментировав ее юбку. Когда Мяо напомнила ему об этом случае, он ответил, что ей такое не грозит, потому что она "не осмеливается носить юбку".

Сегодня Мяо заявила, что будет изучать правовые способы выдворения украинца из страны.

"Ты злоупотребляешь свободой Тайваня и оскорбляешь тайваньцев", — отметила она.

Романа Коваля также осудили ряд тайваньских артистов, политиков и общественных деятелей. С заявлениями также выступили представители украинской общины Тайваня и Социал-демократическая партия (SDP), которую представляет Мяо.

Напомним, что в некоторых странах ЕС и Америки фиксируются случаи депортации украинцев, нарушающих местное законодательство, после чего они могут возвращаться в Украину.

Тем временем на Тайване набирает силу партия Гоминьдан, выступающая за сближение с Китаем и Россией.