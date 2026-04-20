Украинцев начали депортировать из США и ЕС: кого могут мобилизовать после возвращения, — нардеп

После депортации такие граждане могут проходить процедуры проверки в Украине в соответствии с действующим законодательством.

В отдельных странах ЕС и Америки фиксируются случаи депортации украинцев, которые нарушают местное законодательство, после чего они могут возвращаться в Украину. Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

По его словам, сейчас депортируют нарушителей законодательства США и ЕС.

"Практика возвращения уже существует, когда наши люди, украинцы мужского пола, что-то нарушают, законы стран ЕС или Соединенных Штатов Америки. И уже есть случаи, когда депортируют из США, из стран ЕС. Таких нарушителей передают на границу Украины, где их встречает территориальный центр комплектации, правоохранительные органы. Далее они проходят ВВК, и, согласно образом законодательства, если кто-то что-то нарушил, отвечает. Если нет, то, скорее они получают повестку", — рассказал нардеп.

По его словам, ориентировочное количество таких людей составляет несколько десятков человек, но пока речь не идет о сотнях людей.

"Это точно не сотни, но, я думаю, уже это десятки. Потому что только из США есть более 10 таких случаев, то, что я слышал. А после политики Трампа по борьбе с мигрантами, то наши граждане как раз находятся под таким прицелом, которые в качестве беженцев выехали по гуманитарному направлению защиты США", — заявил он.

Возвращение украинцев заграницы: что известно

Напомним, что Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, которые ищут убежища в ЕС. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста.

Также украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал возвращение мужчин мобилизационного возраста в страну во время визита в Германию. Глава государства согласился со словами канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны помогать своей стране. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем