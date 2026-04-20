Українців почали депортувати зі США та ЄС: кого можуть мобілізувати після повернення, — нардеп

Після депортації такі громадяни можуть проходити процедури перевірки в Україні відповідно до чинного законодавства.

В окремих країнах ЄС та Америки фіксуються випадки депортації українців, які порушують місцеве законодавство, після чого вони можуть повертатися до України. Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

За його словами, наразі депортують порушників законодавства США та ЄС.

"Практика повернення вже існує, коли наші люди, українці чоловічої статі, щось порушують, закони країн ЄС або Сполучених Штатів Америки. І вже є випадки, коли депортують зі США, з країн ЄС. Таких порушників передають на кордон України, де їх зустрічає територіальний центр комплектації, правоохоронні органи. Далі вони проходять ВЛК, і, згідно з чином законодавства, якщо хтось щось порушив, відповідає. Якщо ні, то, скоріше вони отримують повістку", — розповів нардеп.

За його словами, орієнтовна кількість таких людей становить кілька десятків осіб, але наразі мова не йде про сотні людей.

"Це точно не сотні, але, я думаю, вже це десятки. Тому що тільки зі США є понад 10 таких випадків, те, що я чув. А після політики Трампа по боротьбі з мігрантами, то наші громадяни якраз перебувають під таким прицілом, які в якості біженців виїхали по гуманітарному напрямку захисту США", — заявив він.

Нагадаємо, що Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку.

Також український президент Володимир Зеленський прокоментував повернення чоловіків мобілізаційного віку до країни під час візиту до Німеччини. Глава держави погодився із словами канцлера Фрідріха Мерца, який заявив, що українські чоловіки призовного віку мають допомагати своїй країні. Відповідну заяву президент України зробив під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем