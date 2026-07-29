Радив носити спідницю: на Тайвані хочуть депортувати українського блогера за образи в бік депутатки

Депутатка Тайбейської міської ради Мяо Поя розкритикувала китайськомовного блогера Романа Коваля з Луганська, який коментував зовнішність депутатки та радив їй "носити спідницю".

26 липня китайськомовний блогер Роман Коваль виклав суперечливу публікацію на своїй сторінці в Threads, він почав з думок про мітинг, який відбувся у Тайбеї, а потім перейшов на особистості та розкришував депутатку Мяо Пої за зовнішність та назвав її "фальшивим чоловіком".

Роман Коваль образив депутатку на Тайвані Фото: Скріншот

Мяо відреагувала, заявивши, що українець виявив неповагу до тайванців попри те, що насолоджується безпекою й демократичними свободами країни. Депутатка також наголосила, що Тайвань від початку війни підтримує Україну.

Мяо відповіла Роману Ковалю та сказала, що вимагатиме його депортації Фото: Скріншот

"Свобода Тайваню не для того, щоб ти показував свої низькі стандарти та ображав інших. Ти повинен подумати про повернення до своєї країни та практикування поваги до прав і свобод усіх. Я буду вивчати законний шлях, щоб повернути тебе додому, щоб запобігти тому, щоб ти знову ображав моїх співвітчизників", — зазначила вона у дописі.

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Але Роман Коваль не вгамувався, він продовжив ображати депутатку, ще в кількох постах. В одному з них він заявив, що в депутатки "дуже гарне обличчя і мила посмішка": "Можливо, я навіть розгляну можливість одружитися з нею! Звісно, якщо вона більше не буде прикидатися чоловіком".

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Ще в одному пості Коваль після критики на свою адресу почав апелювати до "свободи слова", мовляв, його критикують за те, що він висловлює непопулярні тези.

А сьогодні він опублікував чергову образу на адрес депутатки Мяо та заявив: "Не бійтеся висловитися, будьте трохи сміливішими. Ще раз бажаю всім міцного здоров'я".

Роман Коваль продовжує ображати депутатку Мяо Фото: Скріншот

Як писало видання TaipeiTimes, уродженець Луганська Роман Коваль прибув у Тайвань влітку 2022 року як один із восьми учасників гуманітарної стипендіальної програми для українців від Університету Дунхуа. В Луганську він працював бортпровідником.

Роман Коваль з іншими студентами в 2022 році Фото: Соцмережі

Під час навчання в Тайвані Коваль привернув увагу користувачів інтернету своїми сторінками, де виступає під псевдонімом "Келуо" (кит. 柯羅). У дописах він критикує фемінізм, виступає проти ЛГБТКІ-спільноти, заперечує гендерну рівність.

Раніше Коваль також викликав обурення в мережі, опублікувавши без згоди незнайомої дівчини її фотографію на своїй сторінці та прокоментувавши її спідницю. Коли Мяо нагадала йому про цей випадок, він відповів, що їй таке не загрожує, бо вона "не насмілюється носити спідницю".

Нині Мяо заявила, що вивчатиме правові способи для випровадження українця з країни.

"Ти зловживаєш свободою Тайваню та ображаєш тайваньців", — зазначила вона.

А Романа Коваля також засудила низка тайванських артистів, політиків і громадських діячів. Із заявами також виступили представники української громади Тайваню та Соціал-демократична партія (SDP), яку Мяо представляє.

Нагадаємо, в окремих країнах ЄС та Америки фіксуються випадки депортації українців, які порушують місцеве законодавство, після чого вони можуть повертатися до України.

Тим часом на Тайвані набирає силу партія Гоміньдан, яка виступає за зближення із Китаєм та із Росією.