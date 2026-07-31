Без каких-либо дронов: в российском Владивостоке дотла сгорел склад с техникой сети DNS (видео)

Владелец сети Дмитрий Алексеев уже сообщил, что "ущерб большой". Причина пожара неизвестна.

Во Владивостоке сгорел склад с бытовой техникой и гаджетами. Огонь погасить было нелегко из-за сильного штормового ветра, сообщает местное издание Prima Media.

Жертв удалось избежать, однако материальный ущерб значителен: "За пределы нашего объекта пожар не распространился", — заявил владелец сети DNS

Говоря о возможных причинах возгорания, он отметил, что окончательные выводы сделают специалисты, но уже сейчас версия стороннего воздействия кажется маловероятной. В связи с происшествием могут возникнуть "небольшие" сбои в доставке заказов. Обстоятельства пожара продолжают выясняться.

Пожар охватил склад с бытовой техникой утром, 31 июля, в районе Днепровской во Владивостоке. Огонь распространился примерно на 5 тысяч кв. метров. Для ликвидации пожара было привлечено более 40 человек и 10 единиц техники МЧС России по Приморскому краю.

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Заявлялось, что "тушение осложнялось сильной ветровой нагрузкой и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах", проще говоря, в пожарных гидрантах не было воды, а сильный ветер раздувал пожар, что видно на видео с места события.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Хоть на фото видно, что столб черного дыма накрыл несколько районов Владивостока, Минздрав Приморья утверждает, что "превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации по исследуемым веществам не обнаружено; мощность дозы гамма-излучений не превышает допустимую мощность дозы"

При этом сообщается, что 19 тысяч жителей Владивостока остались без света. О связи блэкаута с пожаром местные СМИ не пишут, но проблема до сих пор не устранена.

Напомним, в ночь на 31 июля дроны атаковали Татарстан. Взрывы слышали в Зеленодольске, Казани и Алабуге, где производят дроны "Шахед" для атак по Украине.

Также Фокус рассказывал, какие объекты в РФ были атакованы 30 июля и сколько еще логистических центров Wildberries осталось в России.