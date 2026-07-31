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Без каких-либо дронов: в российском Владивостоке дотла сгорел склад с техникой сети DNS (видео)

пожар на складе DNS во Владивостоке
Во Владивостоке без всяких дронов дотла сгорел склад с техникой | Фото: Соцсети

Владелец сети Дмитрий Алексеев уже сообщил, что "ущерб большой". Причина пожара неизвестна.

Во Владивостоке сгорел склад с бытовой техникой и гаджетами. Огонь погасить было нелегко из-за сильного штормового ветра, сообщает местное издание Prima Media.

Жертв удалось избежать, однако материальный ущерб значителен: "За пределы нашего объекта пожар не распространился", — заявил владелец сети DNS

Говоря о возможных причинах возгорания, он отметил, что окончательные выводы сделают специалисты, но уже сейчас версия стороннего воздействия кажется маловероятной. В связи с происшествием могут возникнуть "небольшие" сбои в доставке заказов. Обстоятельства пожара продолжают выясняться.

Пожар охватил склад с бытовой техникой утром, 31 июля, в районе Днепровской во Владивостоке. Огонь распространился примерно на 5 тысяч кв. метров. Для ликвидации пожара было привлечено более 40 человек и 10 единиц техники МЧС России по Приморскому краю.

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Заявлялось, что "тушение осложнялось сильной ветровой нагрузкой и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах", проще говоря, в пожарных гидрантах не было воды, а сильный ветер раздувал пожар, что видно на видео с места события.

пожар на складе DNS во Владивостоке склад сгорел
Фото: Соцсети
пожар на складе DNS во Владивостоке склад сгорел
Фото: Соцсети
пожар на складе DNS во Владивостоке склад сгорел
Фото: Соцсети
пожар на складе DNS во Владивостоке склад сгорел
Фото: Соцсети
пожар на складе DNS во Владивостоке склад сгорел
пожар на складе DNS во Владивостоке склад сгорел
пожар на складе DNS во Владивостоке склад сгорел
пожар на складе DNS во Владивостоке склад сгорел

Хоть на фото видно, что столб черного дыма накрыл несколько районов Владивостока, Минздрав Приморья утверждает, что "превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации по исследуемым веществам не обнаружено; мощность дозы гамма-излучений не превышает допустимую мощность дозы"

При этом сообщается, что 19 тысяч жителей Владивостока остались без света. О связи блэкаута с пожаром местные СМИ не пишут, но проблема до сих пор не устранена.

Напомним, в ночь на 31 июля дроны атаковали Татарстан. Взрывы слышали в Зеленодольске, Казани и Алабуге, где производят дроны "Шахед" для атак по Украине.

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