Без жодних дронів: у російському Владивостоці дотла згорів склад із технікою мережі DNS (відео)

Власник мережі Дмитро Алексєєв уже повідомив, що "збитки значні". Причина пожежі невідома.

У Владивостоці згорів склад із побутовою технікою та гаджетами. Пожежу було нелегко загасити через сильний штормовий вітер, повідомляє місцеве видання Prima Media.

Жертв вдалося уникнути, проте матеріальні збитки значні: "Пожежа не поширилася за межі нашого об’єкта", — заявив власник мережі DNS

Говорячи про можливі причини загоряння, він зазначив, що остаточні висновки зроблять фахівці, але вже зараз версія про сторонній вплив видається малоймовірною. У зв’язку з інцидентом можуть виникнути "незначні" перебої з доставкою замовлень. Обставини пожежі продовжують з’ясовуватися.

Пожежа охопила склад із побутовою технікою вранці 31 липня в районі Дніпровської у Владивостоці. Вогонь поширився приблизно на 5 тисяч кв. метрів. Для ліквідації пожежі було залучено понад 40 осіб та 10 одиниць техніки МНС Росії у Приморському краї.

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Заявлялося, що "гасіння ускладнювалося сильним вітром та відсутністю нормального тиску в пожежних гідрантах", простіше кажучи, у пожежних гідрантах не було води, а сильний вітер роздував пожежу, що видно на відео з місця події.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Хоча на фото видно, що стовп чорного диму накрив кілька районів Владивостока, Міністерство охорони здоров’я Примор’я стверджує, що "перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації досліджуваних речовин не виявлено; потужність дози гамма-випромінювання не перевищує допустиму потужність дози"

При цьому повідомляється, що 19 тисяч мешканців Владивостока залишилися без світла. Місцеві ЗМІ не згадують про зв’язок відключення електроенергії з пожежею, але проблема досі не вирішена.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня дрони атакували Татарстан. Вибухи було чутно в Зеленодольську, Казані та Алабузі, де виробляють дрони "Шахед" для атак на Україну.

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