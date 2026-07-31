"Склонен к предательству": в РФ придумали новое основание для ареста

Приморский краевой суд в РФ оставил под арестом мужчину, обвиняемого в содействии терроризму и госизмене, объяснив свое решение тем, что тот "склонен к предательству".

Это первый в России случай применения подобной нормы для ареста, и адвокаты считают подобные действия незаконными, сообщает "Верстка".

По информации ресурса, обвиняемый, имя которого не разглашается, задержан и арестован Фрунзенским районным судом Владивостока около года назад.

ФСБ предъявила ему обвинение в содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), и, как утверждает суд, на допросе "причастность к преступлению" он не отрицал. Кроме этого, мужчина стал фигурантом дела о государственной измене (статья 275 УК РФ).

По мнению суда, подсудимый якобы собирался покинуть территорию РФ.

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На протяжении года меру пресечения ему неоднократно продлевали. В июне защита просила для него домашний арест, поскольку ранее мужчина не имел никаких проблем с законом, не состоит на учете у психиатра, а также никогда не конфликтовал с соседями. Кроме того, обвинение в госизмене ему еще не предъявляли.

Тем не менее, суд отказал в смягчении. Судья в ответ заявила, что получила "достаточные данные" о подозрениях мужчины в причастности к преступлению, а предъявлять обвинение незамедлительно закон не требует. При этом она учла положительную характеристику на подсудимого, но привела ряд других доводов против него:

"Вместе с тем, А. поддерживает политику недружественного государства период проведения специальной военной операции, склонен к предательству, зная о проведении в отношении него первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, намеревался покинуть территорию Российской Федерации, в том числе незаконным путем", — говорится в постановлении суда.

Фото: Верстка

Несколько адвокатов, с которыми пообщались журналисты, отмечают, что впервые сталкиваются с аргументом "склонность к предательству", и уверены, что это незаконно.

"Такое решение — прекрасное отражение состояния судебной и правоохранительной системы. Сотрудники уже не прикрываются законными формулировками, а используют фразы, которые мы привыкли читать в учебниках истории," — прокомментировал решение судьи адвокат Евгений Смирнов.

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