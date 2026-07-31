"Схильний до зради": у РФ придумали нову підставу для арешту

Приморський крайовий суд у РФ залишив під арештом чоловіка, якого звинувачують у сприянні тероризму та державній зраді, пояснивши своє рішення тим, що той "схильний до зради".

Це перший у Росії випадок застосування подібної норми для арешту, і адвокати вважають такі дії незаконними, повідомляє "Верстка".

За інформацією цього ресурсу, обвинувачений, ім’я якого не розголошується, був затриманий та арештований Фрунзенським районним судом Владивостока близько року тому.

ФСБ висунула йому звинувачення у сприянні терористичній діяльності (частина 1.1 статті 205.1 КК РФ), і, як стверджує суд, під час допиту він не заперечував "причетність до злочину". Крім того, чоловік став фігурантом справи про державну зраду (стаття 275 КК РФ).

На думку суду, підсудний нібито мав намір покинути територію РФ.

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Протягом року запобіжний захід щодо нього неодноразово продовжували. У червні захист просив для нього домашній арешт, оскільки раніше чоловік не мав жодних проблем із законом, не перебуває на обліку у психіатра, а також ніколи не конфліктував із сусідами. Крім того, звинувачення у державній зраді йому ще не висували.

Проте суд відмовив у пом’якшенні покарання. Суддя у відповідь заявила, що отримала "достатні дані" щодо підозр у причетності чоловіка до злочину, а закон не вимагає висунення обвинувачення негайно. При цьому вона врахувала позитивну характеристику підсудного, але навела низку інших аргументів проти нього:

"Водночас, А. підтримує політику недружньої держави під час проведення спеціальної військової операції, схильний до зради, знаючи про проведення щодо нього початкових оперативно-розшукових заходів, мав намір покинути територію Російської Федерації, у тому числі незаконним шляхом", — йдеться в постанові суду.

Фото: Верстка

Кілька адвокатів, з якими поспілкувалися журналісти, зазначають, що вперше стикаються з аргументом "схильність до зради", і впевнені, що це незаконно.

"Таке рішення — чудове відображення стану судової та правоохоронної системи. Співробітники вже не прикриваються законними формулюваннями, а використовують фрази, які ми звикли читати в підручниках історії", — прокоментував рішення судді адвокат Євген Смирнов.

Буквально напередодні засновника Telegram Павла Дурова внесли до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу.

Новоспечений "пособник терористів" оригінально відреагував на таке рішення влади.