"Не переплутай": Дуров відреагував на статус пособника терористів і висміяв політику РФ

Засновник популярного месенджера Telegram Павло Дуров, якого внесено до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу, висміяв рішення російської влади.

На своєму російськомовному каналі в Telegram він опублікував колаж із двох фото: свого та представників "Талібану", яким тисне руки міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Під своїм фото Дуров написав "пособник терористів", а під другим — "шановні партнери".

"Не переплутай", — йдеться у дописі мільярдера.

Фотографію з талібами Дуров обрав не випадково. Це — натяк на дії російської влади. У липні 2024 року президент РФ Володимир Путін назвав талібів союзниками у боротьбі з тероризмом. Він заявив, що, оскільки рух "Талібан" контролює владу в Афганістані, росіяни можуть протистояти терористам спільно з його представниками.

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До цього, 27 травня 2024 року, Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції Росії рекомендували виключити талібів зі списку заборонених організацій. Наступного дня російський диктатор заявив, що Москва будуватиме відносини з представниками "Талібану", з огляду на "сьогоднішні реалії".

Справа Дурова: що відомо

Напередодні, 29 липня, ФСБ висунула Дурову звинувачення у сприянні терористичній діяльності, оскільки адміністрація месенджера не видаляє канали та боти, які нібито використовуються для координації терактів і диверсій у Росії.

Сьогодні його ім’я з’явилося в оновленому Росфінмоніторингом списку терористів та екстремістів. У зв’язку з цим фінансові організації повинні заблокувати його активи та транзакції. Однак ця вимога не поширюється на Telegram як на юридичну особу, повідомила прес-служба відомства.

Крім того, його оголосили в міжнародний розшук, і йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Telegram відреагував на оголошення Дурова у розшук у РФ.

Також повідомлялося, що Павло Дуров розкритикував WhatsApp, заявивши, що месенджер вводить користувачів в оману щодо захисту листування.