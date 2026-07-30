"Не перепутай": Дуров отреагировал на статус пособника террористов и высмеял политику РФ

Основатель популярного месенджера Telegram Павел Дуров, который внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, высмеял решение российских властей.

На своем русскоязычном канале в Telegram он опубликовал коллаж из двух фото: своего и представителей "Талибана", которым пожимает руки министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Под своей фото Дуров написал "пособник террористов", а под вторым — "уважаемые партнеры".

"Не перепутай", — гласит пост миллиардера.

Фотографию с талибами Дуров выбрал не случайно. Это — отсылка к действиям российских властей. В июле 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал талибов союзниками в борьбе с терроризмом. Он заявил, что поскольку движение "Талибан" контролирует власть в Афганистане, россияне могут противостоять террористам совместно с его представителями.

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До того, 27 мая 2024 года, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России рекомендовали исключить талибов из списка запрещенных организаций. На следующий день российский диктатор сказал, что Москва будет строить отношения с представителями "Талибана", учитывая "сегодняшние реалии".

Дело Дурова: что известно

Накануне, 29 июля, ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, якобы используемые для координации терактов и диверсий в России.

Сегодня его имя появилось в обновленном Росфинмониторингом списке террористов и экстремистов. В связи с этим финансовые организации должны заблокировать его активы и транзакции. Но это требование не распространяется на Telegram как на юридическое лицо, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, его объявили в международный розыск, и ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, Telegram отреагировал на розыск Дурова в РФ.

Также сообщалось, что Павел Дуров раскритиковал WhatsApp, заявив, что мессенджер вводит пользователей в заблуждение относительно защиты переписки.