Выдавали китайские БПЛА за свои: в РФ после утечки из закрытого совещания задержали чиновницу, — Фокус

В России задержана заместитель начальника Управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя и несколько представителей группы компаний "ЭФКО". По данным источников в СБУ, расследование связано со схемой, согласно которой китайские беспилотники выдавали за продукцию российского производства в рамках программ "импортозамещения".

Об этом сообщает Фокус, ссылаясь на данные источников в Службе безопасности Украины. В частности, речь идет о последствиях истории с закрытым совещанием Министерства промышленности и торговли РФ, детали которой ранее стали известны украинской спецслужбе.

В ходе этой встречи российские чиновники и производители беспилотников обсуждали, как оформлять технику, собранную преимущественно из китайских комплектующих, как "российскую продукцию", чтобы отвечать требованиям программ импортозамещения.

Как отмечают источники, сейчас именно участники этих действий оказались в центре уголовного расследования. По их данным, стражи порядка задержали Аллу Половченю, занимающую должность заместителя начальника Управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ, а также нескольких представителей группы компаний "ЭФКО".

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По предварительной информации, следствие проверяет возможные махинации при реализации программ "импортозамещения". В частности, китайские беспилотники могли закупаться, а затем выдаваться за продукцию собственного производства для получения государственной поддержки и финансирования.

Российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что среди задержанных также замдиректора по развитию ГК "ЭФКО" Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании "ЭФКО" Владислав Романцев. По информации канала, их подозревают в мошенничестве и растрате. Также сообщается о возможном задержании председателя совета директоров группы Валерия Кустова и генерального директора компании Евгения Ляшенко, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее источники СБУ обнародовали детали закрытого совещания Минпромторга РФ, в ходе которого российские чиновники и производители фактически признавали критическую зависимость отрасли БПЛА от китайских двигателей, электроники, кабелей, пластика и других комплектующих. Тем не менее, участники обсуждали механизмы оформления такой продукции как российской в рамках программ так называемого импортозамещения. Именно эти обстоятельства, по данным собеседников Фокуса, могли привлечь российских правоохранителей.

Ранее Фокус писал о самолете Ил-114-300, который Россия называет "полностью импортозамещенным". По их прогнозам, он должен был заменить западные аналоги и работать даже в условиях Арктики. Однако после отказа от иностранных комплектующих самолет получил жесткие ограничения : ему разрешили полеты только при температуре от -9 до +25 градусов, что в очередной раз демонстрирует несостоятельность российского "импортозамещения".

В начале года военный обозреватель Денис Попович рассказывал, что новый российский реактивный беспилотник Герань-5 в значительной степени состоит из китайских комплектующих, а его производство еще не локализовано в РФ. По его словам, Россия и дальше зависит от деталей из Китая и Ирана.