Видавали китайські БпЛА за свої: у РФ після витоку із закритої наради затримали чиновницю, — Фокус

У Росії затримали заступницю начальника Управління безпілотних систем і робототехніки Мінпромторгу РФ Аллу Половченю та кількох представників групи компаній "ЕФКО". За даними джерел у СБУ, розслідування пов'язане зі схемою, за якою китайські безпілотники видавали за продукцію російського виробництва в рамках програм "імпортозаміщення".

Про це повідомляє Фокус, посилаючись на дані джерел у Службі безпеки України.Зокрема, йдеться про наслідки історії із закритою нарадою Міністерства промисловості і торгівлі РФ, деталі якої раніше стали відомі українській спецслужбі.

Під час цієї зустрічі російські чиновники та виробники безпілотників обговорювали, як оформлювати техніку, зібрану переважно з китайських комплектуючих, як "російську продукцію", щоб відповідати вимогам програм імпортозаміщення.

Як зазначають джерела, тепер саме учасники цих процесів опинилися в центрі кримінального розслідування. За їхніми даними, правоохоронці затримали Аллу Половченю, яка обіймає посаду заступниці начальника Управління безпілотних систем і робототехніки Мінпромторгу РФ, а також кількох представників групи компаній "ЕФКО".

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За попередньою інформацією, слідство перевіряє можливі махінації під час реалізації програм "імпортозаміщення". Зокрема, китайські безпілотники могли закуповуватися, а згодом видаватися за продукцію власного виробництва для отримання державної підтримки та фінансування.

Російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" стверджує, що серед затриманих також заступниця директора з розвитку ГК "ЕФКО" Катерина Кустова та директор з розвитку керуючої компанії "ЕФКО" Владислав Романцев. За інформацією каналу, їх підозрюють у шахрайстві та розтраті. Також повідомляється про можливе затримання голови ради директорів групи Валерія Кустова та генерального директора компанії Євгена Ляшенка, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше джерела СБУ оприлюднили деталі закритої наради Мінпромторгу РФ, під час якої російські посадовці та виробники фактично визнавали критичну залежність галузі БпЛА від китайських двигунів, електроніки, кабелів, пластику та інших комплектуючих. Попри це, учасники обговорювали механізми оформлення такої продукції як російської в межах програм так званого імпортозаміщення. Саме ці обставини, за даними співрозмовників Фокуса, могли привернути увагу російських правоохоронців.

Раніше Фокус писав про літак Іл-114-300, який Росія називає "повністю імпортозаміщеним". За їхніми прогнозами, він мав замінити західні аналоги та працювати навіть в умовах Арктики. Однак після відмови від іноземних комплектуючих літак отримав жорсткі обмеження: йому дозволили польоти лише за температур від -9 до +25 градусів, що вкотре демонструє неспроможність російського "імпортозаміщення".

На початку року військовий оглядач Денис Попович розповідав, що новий російський реактивний безпілотник "Герань-5" значною мірою складається з китайських комплектуючих, а його виробництво ще не локалізоване в РФ. За його словами, Росія й надалі залежить від деталей із Китаю та Ірану.