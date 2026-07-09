Боїться морозів та грози: "імпортозаміщений" літак РФ отримав низку обмежень, — ЗМІ

Російський Іл-114-300, який у Кремлі називали заміною західним літакам для регіональних перевезень і презентували як машину для роботи в Арктиці, отримав сертифікат із несподіваними обмеженнями. Попри амбітні заяви про польоти в суворому кліматі, наразі літаку дозволили експлуатацію лише за температури від -9 до +25 градусів, а також заборонили польоти в низці погодних умов.

Про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на базовий сертифікат типу, який на початку червня видала Росавіація для нового Іл-114-300.

Документ встановлює, що літак може виконувати польоти лише в температурному діапазоні від -9 до +25 градусів. Для порівняння, попередня модифікація — Іл-114-100 — була сертифікована для експлуатації за температур від -30 до +45 градусів.

Саме Іл-114-300 Росія позиціонує як повністю імпортозаміщений літак, покликаний замінити застарілі Ан-24 і Ан-26, а також французькі ATR72 і канадські Bombardier Dash 8 на регіональних маршрутах. При цьому раніше російська влада заявляла, що нова модель зможе працювати навіть у північних регіонах, включно з Архангельською областю та Якутією, де сильні морози є звичним явищем.

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Втім, температурний режим — не єдине обмеження. Згідно із сертифікатом, Іл-114-300 поки не дозволено літати в умовах обледеніння та гроз, а також використовувати мокрі чи забруднені злітно-посадкові смуги. Крім того, максимальна висота польоту становить 7600 метрів, а експлуатація літака обмежена приблизно 70-м градусом північної широти.

Видання також зазначає, що новий Іл-114-300 створили без використання західних комплектуючих. Канадські двигуни замінили російськими ТВ7-117СТ-01, американську допоміжну силову установку — на ТА14-114, а гвинти Hamilton Sundstrand — на російські АВ-112-114. Також літак отримав авіоніку російського виробництва.

Ба більше, розробка цього проєкту неодноразово затримувалася. Спочатку сертифікацію планували завершити ще у 2023 році, потім строки перенесли на 2025-й, а згодом — на 2026 рік.

Водночас у травні 2026 року глава "Ростеху" Сергій Чемезов заявив, що серійне виробництво літака стартує лише у 2027 році. Водночас уже в червні міністр транспорту РФ Андрій Нікітін повідомив про намір поставити перші три літаки ще до кінця цього року, а наступні — у 2027-му.

Попри затримки, подорожчання та перегляд графіка виробництва, вартість одного Іл-114-300 вже зросла майже вдвічі — з 1,44 млрд до 2,6 млрд рублів. При цьому початкова державна програма розвитку авіаційної галузі передбачала, що перші літаки мали зійти з конвеєра ще у 2024 році, а з 2026-го виробництво повинно було вийти на 12 бортів щороку.

Нагадаємо, що 8 липня Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського багатоцільового винищувача Су-35 на східному напрямку. Після цього пов'язаний з українською авіацією Telegram-канал повідомив, що під час бою було збито досвідченого російського пілота, який тривалий час становив серйозну загрозу на цій ділянці фронту.

Також повідомлялося, що російський винищувач Су-57 отримав нову конфігурацію озброєння для перехоплення українських безпілотників і крилатих ракет. ЗМІ припускають, що переобладнання одного з найсучасніших літаків РФ для виконання завдань протиповітряної оборони може свідчити про спроби Росії компенсувати вразливість своєї системи ППО та посилити захист від далекобійних ударів України.