Боится морозов и грозы: "импортозамещенный" самолет РФ получил ряд ограничений, — СМИ

Российский Ил-114-300, который в Кремле называли заменой западным самолетам для региональных перевозок и представляли как машину для работы в Арктике, получил сертификат с неожиданными ограничениями. Несмотря на амбициозные заявления о полётах в суровом климате, на данный момент самолёту разрешили эксплуатацию только при температуре от -9 до +25 градусов, а также запретили полёты при ряде погодных условий.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на базовый сертификат типа, выданный в начале июня Росавиацией для нового Ил-114-300.

В документе указано, что самолет может выполнять полеты только в температурном диапазоне от -9 до +25 градусов. Для сравнения: предыдущая модификация — Ил-114-100 — была сертифицирована для эксплуатации при температурах от -30 до +45 градусов.

Именно Ил-114-300 Россия позиционирует как самолёт, полностью заменяющий импортную продукцию, призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26, а также французские ATR72 и канадские Bombardier Dash 8 на региональных маршрутах. При этом ранее российские власти заявляли, что новая модель сможет эксплуатироваться даже в северных регионах, включая Архангельскую область и Якутию, где сильные морозы являются обычным явлением.

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Впрочем, температурный режим — не единственное ограничение. Согласно сертификату, Ил-114-300 пока не разрешено летать в условиях обледенения и гроз, а также использовать мокрые или загрязнённые взлётно-посадочные полосы. Кроме того, максимальная высота полёта составляет 7600 метров, а эксплуатация самолёта ограничена примерно 70-м градусом северной широты.

Издание также отмечает, что новый Ил-114-300 был создан без использования западных комплектующих. Канадские двигатели заменили на российские ТВ7-117СТ-01, американскую вспомогательную силовую установку — на ТА14-114, а винты Hamilton Sundstrand — на российские АВ-112-114. Кроме того, самолет получил авионику российского производства.

Более того, разработка этого проекта неоднократно задерживалась. Изначально сертификацию планировали завершить ещё в 2023 году, затем сроки перенесли на 2025-й, а позже — на 2026 год.

В то же время в мае 2026 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что серийное производство самолета начнётся только в 2027 году. При этом уже в июне министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил о намерении поставить первые три самолета еще до конца этого года, а следующие — в 2027-м.

Несмотря на задержки, удорожание и пересмотр графика производства, стоимость одного Ил-114-300 уже выросла почти вдвое — с 1,44 млрд до 2,6 млрд рублей. При этом первоначальная государственная программа развития авиационной отрасли предусматривала, что первые самолеты должны были сойти с конвейера ещё в 2024 году, а с 2026-го производство должно было выйти на 12 самолетов в год.

Напомним, что 8 июля Воздушные силы ВСУ официально подтвердили уничтожение российского многоцелевого истребителя Су-35 на восточном направлении. После этого Telegram-канал, связанный с украинской авиацией, сообщил, что в ходе боя был сбит опытный российский пилот, который в течение длительного времени представлял серьезную угрозу на этом участке фронта.

Также сообщалось, что российский истребитель Су-57 получил новую конфигурацию вооружения для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет. СМИ предполагают, что переоборудование одного из самых современных самолетов РФ для выполнения задач противовоздушной обороны может свидетельствовать о попытках России компенсировать уязвимость своей системы ПВО и усилить защиту от дальнобойных ударов Украины.