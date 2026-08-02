"Понаехали": в Милане водитель Bolt устроила скандал из-за украинского языка

Украинка поделилась неприятным опытом общения с водителем такси сети Bolt. Случай произошел 1 августа в итальянском Милане.

Находясь в Милане, украинки воспользовались услугами международной логистической компании Bolt, но завершение поездки оказалось очень досадным. О случае в сети рассказала одна из женщин, ехавшая с подругами в авто.

Она отметила, что во время поездки с водительницей пассажиры не контактировали, общаясь между собой по-украински. Когда же женщины уже выходили из машины, одна из них поблагодарила шофера, на что получили реакцию в виде нецензурной лексики.

Свидетельница опубликовала фрагмент общения, который, как отмечается, она успела снять. До этого отрывка, подчеркивает украинка, водитель применила очень много оскорбительных слов и жестов.

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"Мы были в шоке", — отмечает очевидец происшествия.

На обнародованном видео русскоязычная женщина за рулем нецензурно ругается и жалуется на "понаехавших" в Милан украинок.

Также украинка показала, что заказ взяла водитель по имени Tanja. За свое путешествие пассажир поставила одну звезду.

Поездка в Милане Фото: соцсети

Украинка сообщила, что направила обращение в поддержку Bolt и выразила надежду, что компания должным образом отреагирует на этот случай, ведь, как отметила она, подобное поведение не должно оставаться безнаказанным.

Скандал с шофером Bolt в Милане: как отреагировала компания

В компании уже ответили, что описанная ситуация абсолютно неприемлема и пообещали провести тщательную проверку случая.

Фото: скриншот

Напомним, что в Польше женщина напала на таксиста за отказ остановиться у винного магазина. Водитель был украинцем.

Также Фокус рассказывал о беженке, за которой немец подсматривал в окно и писал доносы.