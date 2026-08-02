"Понаїхали": у Мілані водійка Bolt влаштувала скандал через українську мову

Українка поділилася неприємним досвідом спілкування з водійкою таксі мережі Bolt. Випадок стався 1 серпня у італійському Мілані.

Перебуваючи у Мілані, українки скористалися послугами міжнародної логістичної компанії Bolt, але завершення поїздки виявилося дуже прикрим. Про випадок у мережі розповіла одна з жінок, яка їхала з подругами у авто.

Вона зазначила, що під час поїздки з водійкою пасажири не контактували, спілкуючись між собою українською. Коли ж жінки вже виходили з машини, одна з них подякувала кермувальниці, на отримали реакцію у вигляді нецензурної лексики.

Свідок опублікувала фрагмент спілкування, який, як зазначається, вона встигла відзняти. До цього уривка, підкреслює українка, водійка застосувала дуже багато образливих слів та жестів.

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"Ми були у шоці", — наголошує очевидець події.

На оприлюдненому відео російськомовна жінка за кермом нецензурно лається та скаржиться на "понаїхавших" до Мілану українок.

Також українка показала, що замовлення узяла водійка на ім'я Tanja. За свою подорож пасажирка поставила одну зірку.

Поїздка у Мілані Фото: соцмережi

Українка повідомила, що надіслала звернення до підтримки Bolt та висловила сподівання, що компанія належним чином відреагує на цей випадок, адже, як наголосила українка, подібна поведінка не має залишатися без наслідків.

Скандал з водійкою Bolt у Мілані: як відреагувала компанія

У компанії вже відповіли, що описана ситуація є абсолютно неприйнятною та пообіцяли провести ретельну перевірку випадку.

Фото: скріншот

Нагадаємо, що у Польщі жінка напала на таксиста за відмову зупинитись біля винного магазину. Водій був українцем.

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