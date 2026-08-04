В Подмосковье отравлена река после пожара на складах: попадет ли гнилая вода в Украину

После атаки на логистический центр Wildberries пожарные так рьяно тушили склад рядом, который загорелся из-за работы российской ПВО, что спровоцировали экологическую катастрофу. В реку Гнилуша под. Москвой попали химикаты. Жители жалуются на сильный запах и тонны мертвой рыбы.

В начале августа жители микрорайона Белые Столбы и Краснопутьского округа в Московской области стали массово жаловаться в соцсетях на грязную воду и сильный неприятный запах. Они призывают администрацию принять срочные меры и говорят, что в этом районе разворачивается "настоящая экологическая катастрофа", так как Подмосковье достаточно близко от границы с РФ, то украинцы забеспокились, попадет ли отравленная российская вода в Украину. Фокус выяснил все, что известно.

В Подмосковье говорят, что после удара БПЛА по местному складскому комплексу "Южные врата" бытовая химия вылилась в воды реки Гнилуша. Эта река начинается западнее аэропорта Домодедово и впадает в Северку возле Карачарово. Ситуация усугубилась, когда горящие склады залили пожарной пеной, которая также попала в реку.

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Сразу стоит отметить, что грязная вода из реки Гнилуша не попадет в Украину, так как принадлежит другому бассейну. Она впадает в реку Северка, которая в Украину не течет, но течет по Подмосковью.

В администрации Краснопутьского административного округа пояснили, после удара "ливневые очистные сооружения складского комплекса не справились с экстремальным объемом поверхностных стоков".

Сообщения о загрязнении реки стали появляться еще 25 июля, однако в администрации уверяли, что "руководством складского комплекса проводятся соответствующие мероприятия по ликвидации последствий".

На данный момент ситуация ухудшилась. Россияне публикуют фото реки, которая полностью покрыта пеной, и водоемов, полных дохлой рыбы, как в селе Степанчиково в семи километрах от "Южных Врат".

Жалуются, что вода загрязнена и в Раменском округе, который еще ближе к Москве.

"Не замалчивайте катастрофу! Просьба внимательно отнестись к жалобам жителей Раменского и Домодедовского районов в отношении речки Гнилуши! Все жители частных секторов пьют воду из колодцев! Это настоящая экологическая катастрофа! – жалуются россияне.

Местные власти утверждают, что "принимают меры по ликвидации последствий". 15 тонн мертвой рыбы уже вывезли и сожгли, но меньше ее не становится.

Жителям рекомендуют временно не использовать воду из колодцев и уличных колонок. В Степанчиково, Проводах, Красном пути и Житнево организован подвоз воды, хотя жители сомневаются в ее качестве, так как набирают ее в этом же районе: "Привезли воду. На вопрос, откуда и есть ли документы, ответ такой: "Вода с Белых Столбов, документов нет".

Руководство индустриального парк "Южные Врата" ситуацию не комментировали. На сайте складского комплекса говорится, что компания уделяет особое внимание экологии и безопасности окружающей среды.

Напомним, в российской Тюмени уже начались драки за чистую воду. Из-за паводка, который размыл кладбища и скотомогильники, вода в этом крупном российском городе пахнет канализацией и гнилью.

А тем временем Россия отправляет "теневые танкеры" через Арктику по Северному морскому пути, что также грозит экологической катастрофой этому региону.