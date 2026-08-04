У Підмосков'ї отруєно річку після пожежі на складах: чи потрапить гнила вода в Україну

Після атаки на логістичний центр Wildberries пожежники так завзято гасили склад поряд, який спалахнув через роботу російської ППО, що спровокували екологічну катастрофу. У річку Гнилуша під Москвою потрапили хімікати. Жителі скаржаться на сильний запах та тонни мертвої риби.

На початку серпня жителі мікрорайону Білі Стовпи та Краснопутського округу в Московській області стали масово скаржитися у соцмережах на брудну воду та сильний неприємний запах. Вони закликають адміністрацію вжити термінових заходів та кажуть, що в цьому районі розгортається "справжня екологічна катастрофа", оскільки Підмосков'є досить близько від кордону з РФ, то українці занепокоїлися, чи потрапить отруєна російська вода в Україну. Фокус з'ясував усе, що відомо.

У Підмосков'ї кажуть, що після удару БПЛА по місцевому складському комплексу "Південна брама" побутова хімія вилилася у води річки Гнилуша. Ця річка починається на захід від аеропорту Домодєдово і впадає в Сіверку біля Карачарово. Ситуація посилилася, коли склади, що горять, залили пожежною піною, яка також потрапила в річку.

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Відразу варто зазначити, що брудна вода з річки Гнилуша не потрапить до України, бо належить до іншого басейну. Вона впадає в річку Сіверка, яка в Україну не тече, але тече Підмосков'ям.

В адміністрації Червонопутського адміністративного округу пояснили, після удару "зливові очисні споруди складського комплексу не впоралися з екстремальним обсягом поверхневих стоків".

Повідомлення про забруднення річки почали з'являтися ще 25 липня, проте в адміністрації запевняли, що "керівництвом складського комплексу проводяться відповідні заходи щодо ліквідації наслідків".

Наразі ситуація погіршилася. Росіяни публікують фото річки, яка повністю вкрита піною, та водойм, повних дохлої риби, як у селі Степанчиково за сім кілометрів від "Південної Брами".

Нарікають, що вода забруднена і в Раменському окрузі, який ще ближче до Москви.

"Не замовчуйте катастрофу! Прохання уважно поставитися до скарг мешканців Раменського та Домодєдівського районів щодо річки Гнилуші! Усі жителі приватних секторів п'ють воду з колодязів! Це справжня екологічна катастрофа! – скаржаться росіяни.

Місцева влада стверджує, що "вживає заходів щодо ліквідації наслідків". 15 тонн мертвої риби вже вивезли та спалили, але менше її не стає.

Жителям рекомендують тимчасово не використовувати воду з колодязів та вуличних колонок. У Степанчиковому, Проводах, Червоному шляху та Житневому організовано підвезення води, хоча жителі сумніваються в її якості, бо набирають її в цьому ж районі: "Привезли воду. На запитання, звідки і чи є документи, відповідь така: "Вода з Білих Стовпів, документів немає".

Керівництво індустріального парку "Південна Брама" ситуацію не коментували. На сайті складського комплексу йдеться, що компанія приділяє особливу увагу екології та безпеці навколишнього середовища.

Нагадаємо, у російській Тюмені вже почалися бійки за чисту воду. Через паводок, який розмив цвинтарі та скотомогильники, вода у цьому великому російському місті пахне каналізацією та гниллю.

А тим часом Росія відправляє "тіньові танкери" через Арктику Північним морським шляхом, що також загрожує екологічною катастрофою цього регіону.