Российская нефть: почему самая жесткая санкция ЕС так и не заработала, — Euronews

Европейский Союз не смог ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти, хотя такую инициативу ещё в начале года предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Санкция оказалась в состоянии политической неопределённости из-за разногласий между странами-членами и отсутствия поддержки со стороны партнёров по "Большой семерке".

Об этом сообщило издание Euronews.

По данным издания, изначально Еврокомиссия намеревалась полностью запретить морские услуги по транспортировке российской нефти — от страхования и банковских операций до перевозки и регистрации танкеров. Предполагалось, что это ещё больше сократит доходы России от продажи энергоресурсов.

Ранее ЕС уже пытался ввести такой запрет в 2022 году, но после консультаций с тогдашней администрацией президента США Джо Байдена согласился на механизм ценового потолка в 60 долларов за баррель. В Брюсселе впоследствии пришли к выводу, что этот механизм работает недостаточно эффективно, поскольку Россия использует "теневой флот", а также продает нефть с участием стран, которые не присоединились к ограничениям.

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После объявления о новой санкционной инициативе Урсула фон дер Ляйен заявила, что её планируется реализовать после принятия решения странами "Большой семерки". Впоследствии еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис уточнил, что согласие G7 не является "абсолютным условием", и ЕС готов действовать самостоятельно.

Ситуация изменилась после ударов США и Израиля по Ирану и резкого роста цен на нефть. На этом фоне Греция и Мальта выступили против запрета, заявив, что он нанесет ущерб европейской морской отрасли, тогда как Россия просто переориентирует торговлю на Китай и Индию. По информации Euronews, эти страны дали понять, что в случае отсутствия решения "Большой семерки" воспользуются правом вето.

В результате санкцию лишь одобрили в принципе при принятии 20-го пакета санкций в апреле, но её введение отложили на неопределённый срок. Когда в июне был представлен 21-й пакет санкций, вопрос о полном запрете морских перевозок российской нефти уже не поднимался.

В то же время Швеция, Финляндия, страны Балтии, Польша, Дания, Нидерланды и Украина по-прежнему поддерживают введение этой санкции. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что "работа над полным запретом морских услуг является важной частью этих усилий", поскольку это существенно повысит затраты на транспортировку российской нефти и будет проще контролировать, чем нынешний ценовой потолок.

Аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Айзек Леви считает, что резкое введение запрета может привести к росту мировых цен на нефть. По его мнению, ЕС следует сосредоточиться на более строгом соблюдении действующего механизма ценового потолка, ведь без надлежащего контроля он остается малоэффективным.

Ранее Фокус писал, что российский "теневой флот" представляет серьезную угрозу для окружающей среды. По оценкам, более половины танкеров, которые РФ использует для обхода санкций, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и могут привести к масштабным экологическим последствиям.

Также сообщалось, что во Франции задержали капитана танкера, которого связывают с "теневым флотом" России. Судно следовало из Мурманска, перевозя подпадающую под санкции российскую нефть.