Столб пепла на 6 км: в Гватемале "эффектно" извергается вулкан Фуэго(видео)

Вулкан уже выбросил лаву и пепел на высоту почти 6 километров, в связи с чем в стране объявлен второй по степени опасности уровень тревоги. А жителей нескольких деревень пришлось вывезти в безопасное место.

Извержение самого активного вулкана Центральной Америки началось 3 августа. Уже на следующий день потоки лавы хлынули с вулкана высотой 3763 метра, расположенного менее чем в 100 километрах от столице Гватемалы. Пепел поднялся на шесть километров, сообщает The Guardian.

"С самого раннего утра он был активен. Той ночью поднялась тревога, и нам потребовалась эвакуация", — рассказал местный житель Алехандро Гарсия.

Жители деревни покинули ее по собственной воле, опасаясь, что дома накроет пеплом и камнями из-за оползней.

Пожарные сообщили, что им удалось перевезти по меньшей мере 350 жителей нескольких деревнь у подножия вулкана.

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"Если бы была хоть какая-то возможность переехать в другое место, я бы это сделала, потому что мне страшно всегда, ведь вулкан не предупреждает об извержении", — сказала 40-летняя Лидия Ортис в убежище.

Национальный институт вулканологии предупредил о потоках горячих вулканических обломков, спускающихся по склонам вулкана Фуэго, причем наибольшему риску подвержены населенные пункты на западном и южном склонах.

По сообщениям, к утру 4 августа вулкан Фуэго извергался непрерывно в течение 23 часов, хотя интенсивность извержения снижалась.

"Мы уже привыкли к постоянной активности вулкана, но на этот раз это было действительно слишком", — сказала 50-летняя местная жительница Соня Васкес.

Власти Гватемалы призвали к "мерам предосторожности в отношении воздушного движения", но пока извержение никак не повлияло на работу международного аэропорта столицы.

Полиция эвакуирует людей подальше от вулкана Фото: Соцсети

Но была перекрыта дорога, опоясывающая горный хребет и соединяющая южное побережье с колониальным городом Антигуа, главным туристическим центром страны и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гватемала расположена на Тихоокеанском "огненном кольце" и часто подвергается сейсмической и вулканической активности.

В последние годы в связи с извержением вулкана Фуэго неоднократно проводились массовые эвакуации.

В прошлом году власти эвакуировали более 500 человек после того, как ураган Фуэго выбросил газ и пепел. В результате очередного извержения в 2023 году около 1200 человек были вынуждены эвакуироваться.

А в 2018 году 215 человек погибли и примерно столько же пропали без вести, когда потоки лавы, обрушившиеся со склонов вулкана Фуэго , уничтожили целую деревню.

Напомним, 31 июля, на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Толчки были зафиксированы в районе Неаполя, где расположены Флегрейские поля: гигантский древний вулкан.

А в Индонезии группа туристов оказалась в ловушке, когда неожиданно стал извергаться вулкан Дуконо.