Стовп попелу висотою 6 км: у Гватемалі "ефектно" вивергається вулкан Фуего (відео)

Вулкан уже викинув лаву та попіл на висоту майже 6 кілометрів, у зв’язку з чим у країні оголошено другий за ступенем небезпеки рівень тривоги. А мешканців кількох сіл довелося евакуювати в безпечне місце.

Виверження найактивнішого вулкана Центральної Америки розпочалося 3 серпня. Вже наступного дня потоки лави хлинули з вулкана висотою 3763 метри, розташованого менш ніж за 100 кілометрів від столиці Гватемали. Попіл піднявся на шість кілометрів, повідомляє The Guardian.

"З самого ранку він був активним. Тієї ночі було оголошено тривогу, і нам довелося евакуюватися", — розповів місцевий мешканець Алехандро Гарсія.

Мешканці села покинули його з власної волі, побоюючись, що будинки засипле попелом і камінням через зсуви.

Пожежники повідомили, що їм вдалося евакуювати щонайменше 350 мешканців кількох сіл, розташованих біля підніжжя вулкана.

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"Якби була хоч якась можливість переїхати в інше місце, я б це зробила, бо мені завжди страшно, адже вулкан не попереджає про виверження", — сказала 40-річна Лідія Ортіс у притулку.

Національний інститут вулканології попередив про потоки гарячих вулканічних уламків, що спускаються по схилах вулкана Фуего, причому найбільшому ризику піддаються населені пункти на західному та південному схилах.

За повідомленнями, до ранку 4 серпня вулкан Фуего вивергався безперервно протягом 23 годин, хоча інтенсивність виверження зменшувалася.

"Ми вже звикли до постійної активності вулкана, але цього разу це було справді занадто", — сказала 50-річна місцева мешканка Соня Васкес.

Влада Гватемали закликала до "заходів обережності щодо повітряного руху", але поки що виверження жодним чином не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту столиці.

Поліція евакуює людей подалі від вулкана Фото: Соцсети

Однак була перекрита дорога, що огинає гірський хребет і з’єднує південне узбережжя з колоніальним містом Антигуа — головним туристичним центром країни та об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Гватемала розташована на Тихоокеанському "вогняному кільці" і часто зазнає сейсмічної та вулканічної активності.

В останні роки у зв’язку з виверженням вулкана Фуего неодноразово проводилися масові евакуації.

Минулого року влада евакуювала понад 500 осіб після того, як ураган "Фуего" викинув газ і попіл. У результаті чергового виверження у 2023 році близько 1200 осіб були змушені евакуюватися.

А у 2018 році 215 осіб загинули й приблизно стільки ж зникли безвісти, коли потоки лави, що обрушилися зі схилів вулкана Фуего, знищили ціле село.

Нагадаємо, 31 липня на півдні Італії стався землетрус магнітудою 4,7. Поштовхи було зафіксовано в районі Неаполя, де розташовані Флегрейські поля — гігантський стародавній вулкан.

А в Індонезії група туристів опинилася в пастці, коли несподівано почав вивергатися вулкан Дуконо.