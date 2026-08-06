Зрада в США: Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто "слил" данные о дефиците ракет

После того как в прессу просочилась информация о ссоре президента США с главой Пентагона во время совещания на военной базе, стало известно о количестве ракет, которые армия Соединенных Штатов израсходовала на удары по Ирану. Дональд Трамп был этим очень недоволен.

"У США имеется огромное количество "боеприпасов", особенно определенных типов. Кроме того, при необходимости их в больших количествах производят и поставляют в США. Оборонные компании строят больше всего заводов и фабрик в истории нашей страны", — написал президент США в своей социальной сети Truth Social, и текст этого заявления быстро распространился в СМИ.

Трамп угрожает тем, кто стал причиной утечки информации о дефиците ракет в США Фото: Скриншот

Помимо заверений в том, что в США нет дефицита ракет, Дональд Трамп пригрозил тем, "кто стоит за "утечками" этих предательских заявлений".

"Их уже разыскивают. Мы будем добиваться длительных сроков заключения!" — написал Трамп.

Ранее стало известно, что только за первый месяц боевых действий США против Ирана было израсходовано более 850 крылатых ракет "Томагавк" и более 1000 систем "Патриот" и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

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США также применили более 1300 тактических баллистических ракет в первые недели боевых действий. Запасы ракет ATACM — ракет малой дальности — исчерпались настолько, что их практически не осталось. Дефицит можно восполнить за несколько лет, но Сенат до сих пор не утвердил бюджет Пентагона.

Инсайдеры, рассказавшие о критической ситуации с боеприпасами в США, прямо заявили, что дают интервью на условиях анонимности, поскольку боятся мести.

Напомним, "Фокус" писал о ссоре между Дональдом Трампом и Питом Хэгсетом из-за нехватки ракет. Глава Пентагона пытался возложить вину на администрацию Джо Байдена и своего заместителя.

Ранее президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить сотни дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Из-за дефицита.