Зрада в США: Трамп пригрозив в'язницею тим, хто "злив" дані про дефіцит ракет

Після того, як стався виток про сварку президента США із головою Пентагона під час наради на військовій базі, стало відомо про ту кількість ракет, яку армія Сполучених Штатів витратила на атаки по Ірану. Дональд Трамп був цим дуже незадоволений.

"США мають величезну кількість "боєприпасів", особливо певних типів. Крім того, велика їх кількість виробляється та постачається до США за потреби. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів та фабрик в історії нашої країни", — написав президент США у своїй соцмережі Truth Social і текст цієї заяви швидко розійшовся по ЗМІ.

Трамп погрожує тим, хто спричинив витоки про дефіцит ракет в США Фото: Скріншот

Окрім запевнень, що в США немає дефіциту ракет, Дональд Трамп пригрозив тим, "хто стоїть за "витоками" цих зрадницьких заяв".

"Їх вже розшукують. Ми будемо домагатися тривалих термінів ув'язнення!" – написав Трамп.

Раніше стало відомо, що лише за перший місяць бойових дій США проти Ірану було витрачено понад 850 крилатих ракет "Томагавк" та понад 1000 систем "Патріот" і Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

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США також застосували понад 1300 тактичних балістичних ракет у перші тижні бойових дій. Запаси ракет ATACM — ракет малої дальності, вичерпалися настільки, що їх практично не залишилося. Дефіцит можна компенсувати за кілька років, але Сенат досі не затвердив бюджет Пентагону.

Інсайдери, які розповіли про критичну ситуацію із боєприпасами в США, прямо заявили, що спілкуються на правах анонімності, бо бояться помсти.

Нагадаємо, Фокус писав про сварку Дональда Трампа і Піта Гегсета через нестачу ракет. Очільник Пентагона намагався перекласти провину на адміністрацію Джо Байдена та свого заступника.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовив президенту України Володимиру Зеленському у проханні надати сотні додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Через дефіцит.