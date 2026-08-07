"Подвергся пыткам": ветеран морской пехоты США, удерживаемый в России, был госпитализирован в тяжелом состоянии

Бывший морской пехотинец США Роберт Гилман, находящийся в заключении в России с 2022 года, оказался на грани смерти. Утверждается, что он подвергался пыткам и инъекциям психотропных препаратов, после чего его состояние резко ухудшилось.

Правозащитные организации и сестра 32-летнего Гилмана бьют тревогу в связи с его состоянием: по их словам, мужчину сейчас кормят через зонд. Белый дом и Государственный департамент США призвали Москву освободить его, чтобы ветеран мог получить неотложную медицинскую помощь в США, сообщило агентство Reuters.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что госсекретарь США Марко Рубио поднял вопрос о возвращении Гилмана на родину в беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время встречи в Маниле 23 июля. Неизвестно, как на это отреагировал российский чиновник.

Агентство сообщает, что Роберт Гилман является одним из как минимум 10 американских граждан, находящихся в заключении на территории России. В Госдепе США заявили, что администрация Дональда Трампа "внимательно следит" за делом Гилмана и "глубоко обеспокоена" состоянием и длительным заключением бывшего морского пехотинца.

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"Его смерть осложнила бы отношения Вашингтона с Москвой, которые и без того остаются напряжёнными из-за конфликтов в Иране и в Украине, а также по другим вопросам", — говорится в публикации.

Представитель правозащитной группы, занимающейся делом Гилмана, заявил, что матери заключённого в российской больнице, где он проходит лечение, запретили навещать его. При этом судебное решение разрешает ей видеться с сыном.

Утверждается, что ветеран содержался в тюрьме в Воронеже. В конце июня его перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданской больницы скорой помощи в состоянии, которое оценили как "диссоциативный ступор".

Издание CBS News пишет, что правозащитники Гилмана также утверждали, что российские власти якобы подвергали его жестокому обращению, в частности, преследованиям, принудительным физическим нагрузкам продолжительностью до 16 часов и принудительному приему психотропных препаратов. Также утверждается, что на ветерана оказывали давление, чтобы он воевал в Украине.

"Дело Гилмана рассматривается на фоне того, как администрация Трампа решает, стоит ли пытаться возобновить переговоры с Москвой по поводу войны в Украине", — говорится в публикации СМИ.

За что Роберта Гилмана заключили в тюрьму в России

По данным Reuters, Гилман служил в Корпусе морской пехоты США с августа 2019 года по август 2020 года. Он путешествовал на поезде, когда его арестовали 17 января 2022 года в Воронеже. Утверждается, что он якобы в состоянии алкогольного опьянения ударил ногой полицейского.

Однако его отец, Владимир Гилман, эмигрировавший из России в штат Массачусетс, утверждал, что сын в тот момент плохо себя чувствовал и ударил полицейского случайно. Он не получил травм, снял обвинения, а в суде не представил доказательств по делу.

В итоге Роберт Гилман был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Российские СМИ писали, что в 2024 году срок заключения Роберта Гилмана был продлен до 10 лет за якобы нападение на тюремный персонал.

Напомним, что в 2025 году РФ освободила американского учителя Марка Фогеля из своей тюрьмы.

Кроме того, российские СМИ сообщали, что в РФ арестовали очередного американца за наркотики.