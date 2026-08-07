"Зазнав тортур": ветерана морської піхоти США, якого утримують в Росії, госпіталізували у важкому стані

Колишній морський піхотинець США Роберт Гілман, який перебуває в ув’язненні в Росії з 2022 року, опинився на межі смерті. Стверджується, що він зазнав тортур та ін'єкцій психотропних препаратів, після чого його стан сильно погіршився.

Правозахисні організації та сестра 32-річного Гілмана б'ють на сполох у зв'язку з його станом: кажуть, чоловіка зараз годують через зонд. Білий дім і Державний департамент США закликали Москву звільнити його, щоб ветеран міг отримати невідкладну медичну допомогу в США, повідомило агентство Reuters.

Джерело, обізнане із ситуацією, розповіло журналістам, що держсекретар США Марко Рубіо порушив питання передання Гілмана на батьківщину перед міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим під час зустрічі в Манілі 23 липня. Невідомо, якою була на це реакція російського чиновника.

Агентство пише, що Роберт Гілман є одним із щонайменше 10 американських громадян, ув'язнених на території Росії. У Держдепі США заявили, що адміністрація Дональда Трампа "уважно стежить" за справою Гілмана і "глибоко стурбована" станом та тривалим ув'язненням колишнього морського піхотинця.

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"Його смерть ускладнила б відносини Вашингтона з Москвою, які й без того напружені через конфлікти в Ірані та в Україні, а також інші питання", — йдеться у публікації.

Представник правозахисної групи, який займається справою Гілмана, заявив, що матері ув'язненого в російській лікарні, де він перебуває на лікуванні, заборонили його відвідувати. При цьому судове рішення дозволяє їй бачитися із сином.

Стверджується, що ветеран утримувався у в’язниці у Воронежі. Наприкінці червня йогго перевели з в’язничної лікарні до психіатричного відділення цивільної лікарні швидкої допомоги у стані, який оцінили як "дисоціативний ступор".

Видання CBS News пише, що правозахисники Гілмана також стверджували, що російська влада його нібито піддавала жорстокому поводженню, зокрема переслідуванням, примусовим фізичним навантаженням тривалістю до 16 годин та примусовим прийомом психотропних препаратів. Також стверджується, що на ветерана чинили тиск, аби він воював в Україні.

"Справа Гілмана розглядається на тлі того, як адміністрація Трампа вирішує, чи намагатися відновити переговори з Москвою щодо війни в Україні", — йдеться у публікації медіа.

За що Роберта Гілмана ув'язнили в Росії

За даними Reuters, Гілман служив у Корпусі морської піхоти США з серпня 2019 року по серпень 2020 року. Він подорожував поїздом, коли його заарештували 17 січня 2022 року у Воронежі. Стверджується, що він нібито у стані алкогольного сп’яніння вдарив ногою поліцейського.

Проте його батько, Володимир Гілман, який емігрував до штату Массачусетс із Росії, стверджував, що син на той момент почувався зле і вдарив поліціянта випадково. Він не отримав травм, зняв звинувачення, а на суді не представив доказів у справі.

Зрештою Роберта Гілмана засудили до 4,5 років ув’язнення. РосЗМІ писали, що у 2024 році термін ув’язнення Роберта Гілмана було продовжено до 10 років за нібито напад на тюремний персонал.

Нагадаємо, у 2025 році РФ звільнила американського вчителя Марка Фогеля зі своєї в'язниці.

Також росЗМІ писали, що в РФ заарештували чергового американця за наркотики.