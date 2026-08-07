"Чрезвычайно высокое число": американские кибервойска столкнулись с волной самоубийств, — Bloomberg

Подразделение американских вооружённых сил, занимающееся кибервойной, начало расследование серии самоубийств, произошедших среди личного состава кибервойск всего за один месяц этим летом.

В общей сложности за короткий период покончили с собой как минимум пять сотрудников. Эти смерти вызвали серьезную обеспокоенность у американских законодателей и военного руководства этого секретного подразделения вооруженных сил. Оно защищает американские компьютерные системы и осуществляет хакерские атаки на иностранных противников, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомлённых в этом вопросе лиц.

Эти инциденты также вызвали обеспокоенность у чиновников по поводу психического здоровья военных хакеров. Известно, что из-за вооруженных конфликтов в мире их нагрузка значительно возросла.

Журналисты узнали у представителей военного ведомства, что в период с начала июня по начало июля по меньшей мере пять человек, работавших в киберкомандовании США или тесно сотрудничавших с ним, покончили жизнь самоубийством.

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В настоящее время военные активно расследуют обстоятельства как минимум одного из недавних случаев смерти. Что именно стало причиной этих самоубийств — из документов это неясно, и причины также не понятны людям, знакомым с некоторыми из самоубийц.

Необычная последовательность смертей побудила киберкомандование объединить их в так называемый кластер самоубийств. Министерство обороны США определяет такие кластеры как самоубийства, происходящие чаще друг за другом, чем обычно, и требующие принятия дополнительных мер для их расследования.

Издание пишет, что, хотя сотрудники киберкомандования обычно работают вдали от физической линии фронта, они часто занимают должности, которые относятся к категории секретной информации. Эрик Миярес, психолог и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, рассказал, что в некоторых случаях сотрудники службы страдают от бессонницы, потери памяти, тревожных мыслей и физических заболеваний. Он провел исследование с участием 50 американских кибероператоров, которое так и не удалось обнародовать из соображений безопасности.

Напомним, ранее бывший агент ФБР рассказал Daily Mail, что иностранные агенты убивают ученых в США.

Кроме того, издание Bellingcat сообщало, что военные США случайно "слили" данные о ядерном оружии НАТО, чем могли воспользоваться в России.