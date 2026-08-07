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"Чрезвычайно высокое число": американские кибервойска столкнулись с волной самоубийств, — Bloomberg

американские кибервойска
Командование кибервооруженными силами США расследует волну самоубийств среди сотрудников

Подразделение американских вооружённых сил, занимающееся кибервойной, начало расследование серии самоубийств, произошедших среди личного состава кибервойск всего за один месяц этим летом.

В общей сложности за короткий период покончили с собой как минимум пять сотрудников. Эти смерти вызвали серьезную обеспокоенность у американских законодателей и военного руководства этого секретного подразделения вооруженных сил. Оно защищает американские компьютерные системы и осуществляет хакерские атаки на иностранных противников, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомлённых в этом вопросе лиц.

Эти инциденты также вызвали обеспокоенность у чиновников по поводу психического здоровья военных хакеров. Известно, что из-за вооруженных конфликтов в мире их нагрузка значительно возросла.

Журналисты узнали у представителей военного ведомства, что в период с начала июня по начало июля по меньшей мере пять человек, работавших в киберкомандовании США или тесно сотрудничавших с ним, покончили жизнь самоубийством.

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В настоящее время военные активно расследуют обстоятельства как минимум одного из недавних случаев смерти. Что именно стало причиной этих самоубийств — из документов это неясно, и причины также не понятны людям, знакомым с некоторыми из самоубийц.

Необычная последовательность смертей побудила киберкомандование объединить их в так называемый кластер самоубийств. Министерство обороны США определяет такие кластеры как самоубийства, происходящие чаще друг за другом, чем обычно, и требующие принятия дополнительных мер для их расследования.

Издание пишет, что, хотя сотрудники киберкомандования обычно работают вдали от физической линии фронта, они часто занимают должности, которые относятся к категории секретной информации. Эрик Миярес, психолог и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, рассказал, что в некоторых случаях сотрудники службы страдают от бессонницы, потери памяти, тревожных мыслей и физических заболеваний. Он провел исследование с участием 50 американских кибероператоров, которое так и не удалось обнародовать из соображений безопасности.

Напомним, ранее бывший агент ФБР рассказал Daily Mail, что иностранные агенты убивают ученых в США.

Кроме того, издание Bellingcat сообщало, что военные США случайно "слили" данные о ядерном оружии НАТО, чем могли воспользоваться в России.