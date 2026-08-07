"Надзвичайно висока кількість": американські кібервійська зіткнулися зі спалахом самогубств, — Bloomberg

Підрозділ американських збройних сил, який займається кібервійною, почав розслідування великої кількості самогубств, яка сталася серед особового складу кібервійськ лише упродовж одного місяця цього літа.

Загалом за короткий період завдали собі смерть щонайменше п'ятеро службовців. Ці смерті викликали серйозне занепокоєння в американських законодавців та військового керівництва цього секретного підрозділу збройних сил. Він захищає американські комп’ютерні системи та здійснює хакерські атаки на іноземних супротивників, повідомляє видання Bloomberg з посиланням на обізнаних із цим питанням осіб.

Інциденти також викликали стурбованість у чиновників щодо психічного стану здоров'я військових хакерів. Відомо, що через збройні конфлікти у світі їхня навантаженість значно зросла.

Журналісти дізналися у представників військового відомства, що у період з початку червня до початку липня щонайменше п’ятеро осіб, які працювали в кіберкомандуванні США або тісно співпрацювали з ним, покінчили життя самогубством.

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Наразі військові активно розслідують обставини щонайменше однієї з нещодавніх смертей. Що саме мотивувало ці самогубства — незрозуміло з документів, а також причин не розуміють люди, знайомі з деякими самогубцями.

Незвична послідовність смертей спонукала кіберкомандування об’єднати їх у так званий кластер самогубств. Міністерство оборони США визначає такі кластери як самогубства, що відбуваються частіше одне за одним, ніж зазвичай, і потребує застосування додаткових дій для їхнього з'ясування.

Видання пише, що, хоча службовці кіберкомандування зазвичай працюють далеко від фізичної лінії фронту, вони часто обіймають посади, які є засекреченими. Ерік Міярес, психолог і колишній співробітник Агентства національної безпеки, розповів, що у деяких випадках співробітники служби страждають від безсоння, втрати пам'яті, роздумів та фізичних захворювань. Він провів дослідження за участі 50 американських кібероператорів, яке так і не вдалося оприлюднити через питання безпеки.

Нагадаємо, раніше колишній агент ФБР розповів Daily Mail, що іноземні агенти вбивають науковців у США.

Також видання Bellingcat писало, що військові США випадково "злили" дані про ядерну зброю НАТО, чим могли скористатися у Росії.