Показуха для диктатора: Кремль "решает" топливный кризис в угоду Путину — Le Monde

Незапланированный визит главы РФ Владимира Путина в Красноярск 3 августа сопровождался резким снижением цен на местных АЗС. Это произошло на фоне многонедельных очередей и ожиданий ослабления топливного кризиса в РФ

Жители, которые неделями страдали от очередей и дефицита, заметили это ещё до официального объявления о визите и активно обсуждали это "чудо" в соцсетях. Об этом пишет издание Le Monde.

Эффект оказался кратковременным: как только самолет президента вылетел обратно в Москву, цены снова начали расти. Местная компания-поставщик топливных продуктов признала, что улучшения были "временными", а объемы поставок — "ограниченными".

Причиной дефицита топлива по всей России, как отмечает французское СМИ, являются удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, которые сократили перерабатывающие мощности страны более чем на треть. По словам политолога Руслана Айсина, это создает в регионах ощущение изоляции, что особенно беспокоит Кремль в преддверии выборов, запланированных на 18–20 сентября.

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Показательно, что Путин играл в футбол со школьниками на публичном мероприятии в Красноярске, а тем временем в европейской части России погибли пять человек в результате удара по складу в Чехове, а ещё семеро — на пляже в Геленджике от обломков сбитого дрона. СМИ подчеркивают, что эти события не попали в вечерние новости, в отличие от показательного визита президента в Сибирь.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Путин не выходит из Кремля без вертолета и запаса продуктов. Каждый визит куда-либо организован так, словно это военная операция стоимостью в сотни тысяч долларов.

Впоследствии стало известно, что Путин избегает поездок в регионы РФ, куда долетают украинские БПЛА. Как отмечают журналисты, большинство регионов, которые Путин посетил этим летом, либо вообще не попадают под атаки ВСУ, либо подвергались им крайне редко.