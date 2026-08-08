Страх перед дронами: Путин избегает поездок в регионы РФ, куда долетают украинские БПЛА — СМИ

Президент России Владимир Путин избегает поездок в европейскую часть России. Вероятной причиной изменения планов поездок главы Кремля являются опасения по поводу возможных ударов со стороны ВСУ с помощью дронов.

Отмечается, что исключениями стали Москва, Санкт-Петербург, Валдай и Казань. Об этом сообщает "Агентство.Новости".

В первые три места Путин ездит, ведь у него там есть резиденции, а в Казань Путин ездил 17 июня на заранее запланированный саммит "Россия — АСЕАН". Этот визит стал первой поездкой лидера РФ в регионы за 223 дня.

Впоследствии, 24 июля, Путин прилетел в Иркутск и посетил Иркутский авиационный завод, а 25 июля — в Омск. Там он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и посетил форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Уже 3 августа глава Кремля прибыл в Красноярский край и встретился с главой региона Михаилом Котюковым, однако власти заранее не анонсировали этот визит. Как отмечают журналисты, большинство регионов, которые Путин посетил этим летом, либо вообще не подвергаются атакам ВСУ, либо подвергались им крайне редко.

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Российский диктатор боится ездить в регионы, куда долетают дроны ВСУ Фото: Администрация президента РФ

"Только Татарстан регулярно подвергается нападениям со стороны ВСУ. Во время визита Путина в Казань в городе были приняты жесткие меры безопасности. В частности, в город стянули силовиков из других регионов, ввели запрет на передвижение на самокатах на ряде улиц, а жителей предупредили о возможных проблемах со связью", — отмечает издание.

По информации издания "Сиб.фм" со ссылкой на собственные источники, на следующей неделе Путин планирует рабочий визит в Новосибирск. Это уже пятый регион РФ, который диктатор посетит после возобновления региональных поездок в июне.

Журналисты напоминают, что до этого Путин в последний раз посещал регионы в ноябре 2025 года. По словам собеседника издания "Проект", близкого к Кремлю, после вероятного удара по Валдаю в декабре диктатор якобы начал опасаться за собственную безопасность.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что удерживает Путина от ядерного удара по Украине. Эксперты считают, что это может не изменить ход войны, но спровоцировать гораздо более жесткую реакцию Запада.

Впоследствии появились слухи о состоянии здоровья Путина. На кадрах, которые, очевидно, редактируются перед публикацией, Путин на рабочем совещании всё равно выглядит бледным и измождённым.