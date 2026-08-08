Страх перед дронами: Путін уникає поїздок у регіони РФ, куди долітають українські БПЛА — ЗМІ

Російський президент Володимир Путін уникає поїздки до європейської частини Росії. Ймовірною причиною змін поїздок глави Кремля є побоювання через можливість ударів з боку ЗСУ за допомогою дронів.

Зазначається, що винятками були Москва, Санкт-Петербург, Валдай та Казань. Про це повідомляє "Агентство.Новости".

У перші три локації Путін їздить, адже має там резиденції, а в Казань Путін їздив 17 червня на запланований заздалегідь саміт "Росія — АСЕАН". Цей візит став першою поїздкою лідера РФ в регіони за 223 дні.

Згодом 24 липня Путін прилетів до Іркутська й відвідав Іркутський авіаційний завод, а 25 липня Путін прилетів до Омська. Там зустрівся з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і відвідав форум міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану.

Вже 3 серпня очільник Кремля прибув до Красноярського краю та зустрівся з головою регіону Михайлом Котюковим, але влада заздалегідь не анонсувала цей візит. Як зазначають журналісти, більшість регіонів, які Путін відвідав цього літа, або взагалі не потрапляють під атаки ЗСУ, або зазнавали їх украй рідко.

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Російський диктатор боїться їхати в регіони, куди долітають дрони ЗСУ Фото: Адміністрація президента РФ

"Лише Татарстан регулярно зазнає атак ЗСУ. Під час візиту Путіна до Казані в місті вжили жорстких заходів безпеки. Зокрема, до міста стягнули силовиків з інших регіонів, ввели заборону на пересування на самокатах на низці вулиць, а мешканців попередили про очікувані проблеми зі зв’язком", — зауважує видання.

За інформацією видання "Сиб.фм" з посиланням на власні джерела, наступного тижня Путін планує робочий візит до Новосибірська. Це — вже п'ятий регіон РФ, який диктатор відвідає після поновлення регіональних поїздок у червні.

Журналісти нагадують, що перед цим Путін востаннє був у регіонах у листопаді 2025 року. За словами співрозмовника видання "Проєкт", наближеного до Кремля, після ймовірного удару по Валдаю в грудні диктатор нібито почав побоюватися за власну безпеку.

Раніше Фокус повідомляв про те, що стримує Путіна від ядерного удару по Україні. Експерти вважають, щ це може не змінити перебіг війни, але спровокувати значно жорсткішу реакцію Заходу.

Згодом стало відомо про чутки щодо стану здоров'я Путіна. На кадрах, які очевидно редагують перед публікацією, Путін на робочій нараді все одно виглядає блідим та виснаженим.