Показуха для диктатора: Кремль "вирішує" паливну кризу на догоду Путіна — Le Monde

Незапланований візит глави РФ Володимира Путіна до Красноярська 3 серпня супроводжувався різким зниженням цін на місцевих АЗС. Це сталося на тлі тижнів черг та очікування послаблень щодо паливної кризи в РФ

Мешканці, які тижнями страждали від черг і дефіциту, помітили це ще до офіційного оголошення про візит і активно обговорювали "диво" в соцмережах. Про це пише видання Le Monde.

Ефект виявився короткочасним: щойно літак президента вилетів назад до Москви, ціни знову почали зростати. Місцева компанія-постачальник паливних продуктів визнала, що покращення були "тимчасовими", а обсяги поставок — "обмеженими".

Причина дефіциту палива по всій Росії, як вказує французьке ЗМІ, удари українських дронів по нафтопереробних заводах, які скоротили переробні потужності країни більш ніж на третину. За словами політолога Руслана Айсіна, це створює в регіонах відчуття ізоляції, що особливо непокоїть Кремль напередодні виборів, запланованих на 18-20 вересня.

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Показово, що Путін грав у футбол зі школярами на публічному заході в Красноярську, а тим часом у європейській частині Росії загинуло п'ятеро людей унаслідок удару по складу в Чехові, а ще семеро — на пляжі в Геленджику від уламків збитого дрона. ЗМІ підкреслює, що ці події не потрапили у вечірні новини, на відміну від показового візиту президента до Сибіру.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Путін не виходить із Кремля без вертольота та запасу продуктів. Кожен візит куди-небудь організовано, наче військову операцію вартістю у сотні тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що Путін уникає поїздок у регіони РФ, куди долітають українські БПЛА. Як зазначають журналісти, більшість регіонів, які Путін відвідав цього літа, або взагалі не потрапляють під атаки ЗСУ, або зазнавали їх украй рідко.