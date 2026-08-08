"Таких денег нет": российскую Wildberries ждет большая волна банкротств — Reuters

Один из крупнейших маркетплейсов РФ Wildberries пытается удержаться "на плаву" после серии уничтоженных складов. В настоящее время примерные оценки убытков составляют девятизначную сумму.

В то же время в Кремле открыто заявляют, что в настоящее время ситуация для компании будет только ухудшаться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник отметил, что компании предстоит волна банкротств. На данный момент примерные оценки убытков составляют девятизначную сумму.

"Ни у кого нет таких денег, чтобы поддержать продавцов. Речь идет о сотнях миллиардов рублей", — сообщил источник.

Проблема осложняется тем, что, как отмечают СМИ, значительная часть продавцов на Wildberries зарегистрирована в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). А согласно российскому законодательству такие лица отвечают за долги собственным имуществом.

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Власти РФ в настоящее время обсуждают пакет мер поддержки для продавцов, однако он не предусматривает прямых выплат пострадавшим. Рассматриваются кредитные каникулы, льготные кредиты и налоговые льготы — однако насколько быстро государство сможет помочь продавцам, которым деньги на выплату долгов нужны уже сейчас, остается неизвестным.

Ранее Фокус сообщал, что убытки Wildberries превышают 3 млрд долларов. В настоящее время оценочные убытки продавцов уже приближаются к 280 млрд рублей, а число пострадавших может составить сотни тысяч предпринимателей.

Впоследствии стало известно, что Wildberries строит склад площадью 260 тыс. квадратных метров в Казахстане. Российская компания потеряла 20% складов после серии ударов дронов Сил обороны, однако решила перенести логистические помещения на территорию Казахстана, установили расследователи.